Sigue imparable. El pasado 15 de octubre, Jennifer Aniston debutó en Instagram y en pocas horas alcanzó un millón de seguidores. Este récord no quedó ahí y tras un mes ella acumula 20 millones de followers.

Este último fin de semana, la estrella de Hollywood logró esta impresionante cifra y a través de su cuenta oficial en esta red social agradeció el cariño con una singular publicación que causó una gran alegría en sus seguidores..

“¿20 millones de seguidores? ¡Son muchas notas de agradecimiento! GRACIAS, CHICOS”, fue el mensaje que escribió la recordada Rachel Green de “Friends”.

El mensaje fue acompañado con un video donde vemos a Jennifer Aniston secándose una lágrima en un evento de gala.

La publicación de la protagonista de “The Morning Show” cuenta ya con más de 12 millones de “Corazones” y con un sinfín de comentarios, donde sus fans no han dejado de manifestarle lo divertida que es y lo mucho que la admiran.

“¡Eres el mejor y siempre lo has sido! Te amo señorita Jen!”, “Eres el amor de América”, “Eres Rachel Green, por supuesto, eso sucederá”, “Felicidades te lo mereces. Eres una actriz increíble, con un hermoso corazón y una belleza natural. Al crecer, me corté el cabello ‘Jennifer Aniston’ y me encantó”, son algunos de los mensajes de sus fans.

La actriz Jennifer Aniston se convirtió en una sensación a nivel mundial luego de inaugurar un perfil oficial en Instagram. A través de esta plataforma se ha mantenido más cerca a sus fans con publicaciones periódicas, las que cuentas con miles de corazones.

