Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se han convertido en una de las parejas más célebres en los últimos tiempos. La historia de amor de la 'Diva del Bronx' y el exbeisbolista profesional empezó en marzo de 2017, pero ellos se vieron por primera vez en el 2004, cuando JLo aún estaba casada con Marc Anthony y el cantante boricua se presentó en un partido de baseball, donde iba a jugar A-Rod.



En una entrevista para la revista Vanity Fair USA, Jennifer Lopez contó cómo empezó su romance con Alex Rodríguez. Se encontró con él, en Beverly Hills cuando almorzaba tras hacer un acto promocional de la serie televisiva 'Shades of Blue', en la que interpreta a la agente de policía Harlee Santos. Ese día JLo estaba caracterizada como su personaje, es decir llevaba botas, traje y el pelo rizado, se acercó a saludarlo, pero fue el deportista quien tomó la iniciativa y la llamó horas después para concretar una cita días más tarde en un hotel de Bel Air.



Jennifer Lopez comentó que al verlo sentado junto a ella y escucharlo hablar, pensó que era guapo y varonil. "En esa primera cita hablamos de un montón de cosas", recuerda la cantante de origen puertorriqueño. Sin embargo, para el exbeisbolista de 42 años no era claro si se trataba de una cita porque no sabía cuál era la situación sentimental de Lopez en ese momento. Después de que JLo le aclaró que estaba soltera y él confiesa que tuvo que levantarse de la mesa "para volver a ajustar mis pensamientos". "Fui al baño y tuve el suficiente coraje de enviarle un mensaje: ‘estás sexy", y ese fue el inicio del romance que dieron a conocer al mundo en la última gala del Met celebrada en el Museo Metropolitan de Nueva York.



En la misma conversación con Vanity Fair, Alex Rodríguez explica, “somos muy gemelos, los dos somos leo; de Nueva York; latinos, procedemos de orígenes humildes y muchas cosas más". "Yo le entiendo y él me entiende de una forma como nadie más podría hacerlo. En la veintena él tuvo un gran éxito y le hicieron el mejor contrato de la historia del béisbol hasta ese momento. Yo hice una película y un disco que fueron números uno. Ambos tuvimos altibajos y desafíos y llegamos a los 40 con mucha experiencia y, lo que es más importante, trabajando mucho en nosotros mismos", agrega Jennifer Lopez.



PROBLEMAS EN EL PARAÍSO



Después de eso, el romance de Alex Rodríguez y Jennifer Lopez se fue consolidando, al punto que las familias de ambos se han compenetrado fabulosamente, así lo demuestran las fotografías y videos que comparten en sus redes sociales.



Sin embargo, los problemas no faltan en este romance. Hace algunos meses se soltó un rumor sobre el deportista, que supuestamente le había sido infiel a Jennifer Lopez con una actriz de cine para adultos que amenazó con difundir videos íntimos de ambos.



Jennifer Lopez no hizo ninguna declaración oficial al respecto, aunque se mencionó que habría contratado un investigador privado para seguir al exbeisbolista, algo que habría puesto furioso a Alex Rodríguez.



El enero de 2018 Alex Rodríguez y JLo alimentaron los rumores una separación con post en sus cuentas de Instagram. La cantante escribió, “Todo está en las manos de Dios. Buenas noches a todos”. Mientras que Rodríguez publicó, “no hay nada malo en cometer un error, lo que está mal es no hacer el esfuerzo por enmendarlo”. Sin embargo, días después postearon imágenes juntos, con lo cual todo quedó en simples rumores.



MATRIMONIO Y FAMILIA



Los rumores de un supuesto compromiso entre JLo y A-Rod surgieron hace unos meses debido a que en una foto la actriz y productora discográfica luce con un anillo en el dedo anular de su mano izquierda. Sin embargo, el exbeisbolista de origen dominicano aclaró todo este asunto en agosto en el programa ‘Today’.



Las presentadoras Kathie Lee Gifford y Hoda Kotb no perdieron la oportunidad para preguntar por el significado de ese anillo, y Alex confesó, "le di ese anillo probablemente hace unos cuatro o cinco meses (…) Por supuesto que tiene un significado. Pero no, no estamos comprometidos".





Sobre la relación entre los hijos de López con su exesposo, Marc Anthony, los gemelos Max y Emme de 10 años y las hijas de Rodríguez con su exesposa, Cynthia Scurtis, Natasha, de 13 años, y Ella, de 9.



“Siempre es impredecible cuando intentas unir dos familias con niños pequeños, pero hasta ahora todo va bien. Todos los niños pasaron tiempo juntos y todos se llevan bien “, dijo una fuente a la revista People.



Pero la convivencia trae algunos problemas entre los hermanastros. En entrevista con la misma revista, Jennifer Lopez reveló que su hija Emme Maribel se fija en la ropa y los accesorios que ella utiliza y marca territorio. "Ahora me dice, 'mami, guárdame eso. Mami, guárdame aquello otro". Esto a raíz de que las hijas de Rodríguez también admiran a JLo. "Las hijas de Alex me dicen, ‘yo quiero el vestido de los GRAMMY, Emme puede quedarse con el otro'. Todas quieren algo", añadió Jennifer López entre risas.



NIDO DE AMOR



Aunque aún no hay noticias de matrimonio y más de un año de relación después, la popular pareja ha dado un importante paso en la consolidación de su relación: decidieron invertir $15.3 millones de dólares en su nuevo apartamento en Nueva York. El nidito de amor de JLo y Alex está ubicado en pleno centro de Manhattan, en el edificio 432 Park Avenue.



Según la revista People la unidad de 4,000 pies cuadrados cuenta con 3 habitaciones y 4.5 baños. Además, de la inigualable vista de Manhattan, tienen acceso a gimnasio privado, piscina, una sala privada de cine, restaurante privado, jardín para fiestas privadas, salones para reuniones de negocios, un centro de recreaciones, elevadores que llegan directo a los apartamentos y seguridad las 24 horas.