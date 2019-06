Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, la historia del consejo lleno de amor que cambió la vida del exbeisbolista

Uno de los pilares de cualquier relación es el apoyo mutuo y eso lo saben muy bien Jennifer Lopez y Alex Rodríguez. Si bien ambos conforman una de las parejas más sólidas de Hollywood y pasean juntos robando la atención de las cámaras en cada evento al que acuden, en la intimidad dejan de ser celebridades para mirarse a los ojos y contarse sus problemas esperando un buen consejo.

Esto lo sabe muy bien el exbeisbolista estadounidense quien vivió un cambio radical en su vida gracias a la famosa cantante, pues no solo aumentó su exposición en medios, sino que lo ayudó a ser una persona más auténtica y salir de su 'caparazón'.

"La clave para estar en el ojo público es ser tu mejor versión", le dijo Jennifer López a Alex Rodríguez y ese consejo cambió todo. En una entrevista para Sports Illustrated, donde el hombre de 43 años es la portada de la edición de julio, contó que a menos de un mes de empezar a salir, ella le envió un video de una conferencia de prensa en la que había estado y observó los detalles de cómo se comportó.

Sobre todo, Jennifer Lopez le hizo notar cómo le dijo a un reportero que no extrañaba jugar béisbol. “¿Y por qué dijiste que estás bien sin el béisbol? Te encanta el béisbol. Extrañas el béisbol. Está bien que la gente sepa eso", le dijo la cantante.

"Lo tenía al revés (…) Durante tanto tiempo tomé el enfoque de que no importa lo que escriban, solo voy a salir y ser el mejor jugador de béisbol que pueda ser. No me di cuenta de lo que realmente importa", agregó él.



Ese consejo marcó el inicio de un cambio para Alex Rodríguez y empezó a mostrar a la prensa su mejor versión. "Ella sabe cómo comunicarse con las masas de una manera que nunca lo haré (…) Ella me ayuda todo el tiempo cuando estoy tratando de conseguir un punto en algo. Ella es solo un forjador de palabras”.



Romántica premonición



Si bien Jennifer Lopez y Alex Rodríguez están más unidos que nunca desde que anunciaran su compromiso en marzo, a poco de haber celebrado sus primeros dos años de relación, tal parece que el destino les tenía preparada esta sorpresa desde mucho antes, ¿por qué lo decimos?



Hace unos días, el estadounidense compartió en Instagram un peculiar video grabado hace 20 años. En una entrevista precisó que le encantaría salir con la famosa cantante. “Espero que puedas encontrarme una cita con Jennifer López”, respondió cuando le preguntaron quién sería la cita de sus sueños.



“Tuve un presentimiento”, escribió al compartir el video y su amada no tardó en responder: “oh mi Dios! Adoro esto muchísimo”. Con esto queda nuevamente demostrado la linda pareja que hacen.



¿Ya tienen fecha para la boda?



Fue durante un viaje de placer a las Bahamas, realizado en marzo de este año, que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se comprometieron y, con el pasar de los meses, todos han especulado sobre una posible fecha para el acontecimiento más esperado en Hollywood.



Una reciente imagen compartida por la cantante ha dado inicio a una ola de especulaciones sobre el día de su boda. “11:11”, es el texto que acompaña la foto en la que aparecen dándose un tierno beso. Muchos aseguran que el fastuoso enlace será el 11 de noviembre.



Ver esta publicación en Instagram 11:11 Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 19 de Jun de 2019 a las 2:47 PDT

Sin embargo, para muchos, el 11:11 es un número de suerte, una señal de que los ángeles están cerca, o una cifra que confirma de que se está en el camino correcto. Siguiendo esto, queda demostrado una vez más que ambos siempre estuvieron destinados a estar juntos, felices y dándose los mejores consejos.