¿Por qué Jennifer Lopez se muestra “alegre” de que Alex Rodriguez no haya llegado antes a su vida?

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez no se cansan de pregonar su amor a los cuatro vientos y, pese a que todo marcha viento en popa entre ambos, la actriz admitió que se alegra de que no haya conocido al exbeisbolista cuando no estaba “lista para llevar un estilo de vida más saludable”.

“[Alex Rodriguez] dijo que todo fue una locura, y como no lo conocía en aquel entonces, voy a creerle. Yo necesitaba vivir un poco más la vida y encontrarme a mí misma”, reveló la también cantante en el adelanto de una entrevista a la revista Grazia.

“No estaba lista para un estilo de vida más saludable, porque necesitaba descubrir cómo estar más sana primero, saber cómo fortalecer mi autoestima, lo que valgo y lidiar con mis inseguridades”, añadió la artista de 49 años, que estuvo casada tres veces.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se conocieron en 2017 y tras unos meses de salidas en secreto, oficializaron finalmente su relación. Ahora, convertida en una de las parejas más mediáticas de la farándula, los rumores de boda entre ambos empiezan a resonar fuertemente.

Actualmente, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez viven juntos en un departamento que adquirieron hace unos meses en Nueva York, motivo por el cual el exbeisbolista decidió poner en venta su mansión de Los Ángeles.

Jennifer Lopez recibió el 2019 en compañía de Alex Rodriguez y compartió el buen momento que atraviesan juntos con su enorme legión de seguidores en redes sociales como Instagram, publicando varias fotografías y videos de los dos.