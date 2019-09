Álex Rodríguez reveló un dato sobre su futura boda con Jennifer López

Álex Rodríguez y Jennifer López se han convertido en una de las parejas más estables del espectáculo y después que el exbeisbolista le propusiera matrimonio a la diva del Bronx, todos están a la expectativa por saber detalles de la futura boda.

Durante una entrevista televisiva en "Strahan, Sara and Keke", Álex Rodríguez contó cómo se siente al estar planeando su boda con una mujer tan especial como J.Lo.

“Cuando piensas en los planes de boda y Jennifer es tu pareja, lo único que haces es… Asientes muchas veces la cabeza. No sé en qué lugar exactamente va a ser, no sé lo que me voy a poner, no sé cuándo se realizará. Simplemente me voy a presentar (para casarse)”, dijo Alex Rodríguez.

Los conductores del programa insistieron a la pareja de la diva del Bronx para que soltara algún detalle y tras la insistencia, Álex dijo: “Tengo una pista para ustedes. ¿Están listos?”.

Luego Alex Rodríguez, anunció: “Será un vuelo muy largo (para llegar hasta donde se realizará la boda)”, aseguró el novio de Jennifer.

Hace unos meses, Jennifer López y Álex Rodríguez sorprendieron al mundo al anunciar, a través de sus respectivas cuentas de Instagram, que se habían comprometido.

"Ella dijo que sí", fue el mensaje que colocó Álex Rodríguez junto a una imagen en la que aparece su mano sosteniendo la de Jennifer López.