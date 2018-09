Todo sobre Jennifer Lopez: biografía, filmografía, discos y amores de J.Lo

Jennyfer Lynn Lopez , más conocida en el mundo como J. Lo, nació un 24 de julio de 1969 en el estado de Bronx, Nueva york en Estados Unidos. Ella fue la segunda hija de David Lopez y Guadalupe Rodríguez, puertorriqueños que trabajaban como un vigilante de seguridad y una maestra de un jardín de niños.



Con un origen humilde, J. Lo demostró tener un enorme talento para cantar y bailar, ya que se presentaba constantemente junto a sus hermanas en actuaciones en conjunto de su escuela. En 1984, con tan solo 15 años, se enteró que había un casting para una película llamada "My Little Girl". Fue aquí, luego de la grabación, que se dio cuenta que quería convertirse en una famosa estrella de cine.

Para su etapa universitaria, se matriculó en el Baruch College para luego retirarse un semestre después. Sus padres no aceptaban la idea de que quisiera convertirse en una actriz de Hollywood, alegando que los latinos nunca lograban nada en el mundo del espectáculo. Por esta razón, Jennifer Lopez se independizó mudándose a Manhattan para estudiar canto, baile y actuación.



JENNIFER LOPEZ COMO ACTRIZ



J. Lo ingresó como bailarina de respaldo de los "New Kids on the Block" en 1991, pero fue en el programa de televisión "In Living Color" donde consiguió su primer trabajo siendo seleccionada entre dos mil personas. Después de eso, en 1993, se retiró para acompañar a Janet Jackson en su gira como bailarina, y al finalizar el año decidió hacer su propia carrera como actriz.



Ese mismo año, Jennifer Lopez consiguió participar en la película "Nurses on the Line: The Crash Flight 7" con un papel protagónico y más adelante firmó un acuerdo con la CBS para ser parte del elenco de la serie "Second Chances", aunque esta fue cancelada por la baja audiencia. Lo mismo pasó con "Hotel Malibú" por las malas críticas.



Su primer papel en el cine lo consiguió en "My Family" de Gregory Nava en 1995. Aquí interpretó a María, una joven inmigrante de México, por el cual recibió un premio como mejor actriz de reparto en el Independent Spirit Award. Después, participó en "Money Train" para luego estar presente en la comedia Jack. Ambas películas fueron criticadas negativamente.



En 1997 , Jennifer Lopez protagonizó otro fracaso comercial llamado "Blood and Wine" junto a Jack Nicholson. Sin embargo, en marzo del mismo año interpretó a Selena, la cantante latina en la película biográfica del mismo nombre. Jennifer, con lo recaudado en el éxito de esta película, pasó a ser la primera actriz latina en cotizar un millón de dólares en Hollywood.



A partir de ahí su carrera despegó hacia arriba convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Hollywood, cumpliendo su sueño de convertirse en una gran estrella, tal como se lo prometió a sus padres. Sin embargo, J. Lo es una artista completa, ya que no solo tuvo éxito en la pantalla grande sino también en la industria musical convirtiéndose en un ídolo en todo el mundo.



FILMOGRAFÍA DE JENNIFER LOPEZ



2015 Home: Hogar, dulce hogar 6,8

2015 Obsesión (The boy next door) 6,3

2013 Parker 6,9

2012 Qué esperar cuando estás esperando 6,0

2012 Ice Age 4: La formación de los continentes 7,0

2010 El plan B 6,6

2006 Ciudad del silencio 5,2

2005 La madre del novio 4,8

2005 Una vida por delante 7,1

2004 Shall we dance? (¿Bailamos?) 6,4

2004 Una chica de Jersey 6,7

2003 Una relación peligrosa 5,0

2002 Sucedió en Manhattan 7,1

2002 Nunca más 6,3

2001 Planes de boda 5,8

2001 Mirada de ángel 4,7

2000 La celda 6,8

1998 Hormigaz 6,3

1998 Un romance muy peligroso 6,2

1997 Selena 7,5

1997 Anaconda 5,7

1997 U Turn: Giro al infierno 7,1

1996 Sangre y vino 5,5

1996 Jack 5,9

1995 Asalto al tren del dinero 4,4

1995 Mi familia 5,7

FILMOGRAFÍA DE JENNIFER LOPEZ



La también cantante de Pop, R&B, Dance, Hip Hop y Pop Latino triunfó en la música cono cantante latina y tiene en su historial 8 álbumes de estudio, 2 álbumes recopilatorios, 1 EP, 71 sencillos, 3 álbumes en video, 48 videos musicales y 7 bandas sonoras.



Jennifer Lopez hizo su debut con su canción “If You Had My Love” en el año 199, que alcanzó uno de los puestos más altos en el Billboard Hot 100 y se certificó como platino. La canción logró vender más de 5 millones de copias, convirtiéndose en uno de los más vendidos en todos los tiempos.



Más tarde ese mismo año, lanzó “On the 6”, su primer álbum oficial que quedó dentro del Top 10 en los Billboard 200, certificándose más varias veces platino en países como Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda y Canadá. Es en este álbum donde se lanzaron las canciones “If You Had My Love”, “No me ames” junto a Marc Anthony, “Waiting For Tonight”, Fellin’ So Good” y “Let’s Get Loud”.



Dos de estas canciones, “Waiting for Tonight” y “Let’s Get Loud” fueron dominados dos veces a los Grammy y a los Grammy Latinos por la canción “No me ames”. Han pasado casi 20 años y el disco sigue vendiéndose en todo el mundo. Su segunda presentación discográfica lo hizo a través de Epic Records. Con su lanzamiento, se posicionó como número en los Billboard 200 y tuvo más de 4 millones de copias vendidas en Estados Unidos, comenzando así una larga y exitosa carrera como músico.



Actualmente Jennifer Lopez cuenta con dos Récords Guinness, uno por ser la única artista en colocar un álbum, un sencillo y una película al mismo tiempo en el 2001. El segundo récord, lo rompió al ser la primera en tener un álbum de remezclas en la cima del Billboard 200 en el 2002 con “J to tha L-O!: The Remixes”. Es el álbum de remezclas más vendido en toda la historia.



JENNIFER LOPEZ COMO EMPRESARIA



Durante toda su carrera como bailarina, actriz y cantante, Jennifer Lopez también incursionó en el ámbito de los negocios junto al fundar la compañía de producción de televisión y cine Nuyorican, con la ayuda de su manager Benny Medina. Luego, tuvo un papel protagónico como directora creativa en el desarrollo del canal NuvoTV en el 2013.



Actualmente, “Jenny from the block” ha abierto diferentes restaurantes en todo el mundo, cadenas de ropa, joyerías, perfumes y muchos otros negocios más. Es considerada una de las mujeres más ricas y millonarias del mundo.



PERFUMES DE J. LO



2002: Glow

2003: Still

2005: Miami Glow

2005: Love at First Glow

2005: Live

2006: Live Luxe

2006: Glow After Dark

2008: Live Platinum

2008: Deseo

2008: Deseo Forever

2009: My Glow

2009: Sunkissed Glow

2010: Love & Glamour

2010: L.A. Glow

2010: Blue Glow by J.Lo

2011: Love and Light

2012: Eau the Glow

2012: Glowing

2013: Forever Glowing

2013: JLove

2013: Río Glow

2014: Glowing Goddess

2014: Wild Glow

2015: JLuxe

2016: Dark Wood

AMORES Y DESAMORES



1. David Cruz: Él fue la primera relación que tuvo. Comenzó a salir con él cuando tenía 15 años. Duraron 10 años juntos.



2. Weley Snipes: Compartieron un tiempo juntos en 1995



3. Ojani Noa: Fue su primer esposo en 1997. Él era mesero en un restaurante de Miami. Terminaron en 1998 por una supuesta infidelidad.



4. Tommy Mottola: Se corrió un rumor sobre ambos teniendo una aventura.



5. Sean Combs: Él es el responsable de que conozcamos a la artista como J. Lo.



6. Chris Judd: El segundo matrimonio de Jennifer Lopez sucedió en el 2001. Se divorciaron en el 2002.



7. Ben Affleck: Todos conocimos al romance como “Bennifer”. Se comprometieron pero se canceló la boda a pocos días de que se realizara. Terminaron en el 2004.



8. Marc Anthony: El padre de sus hijos, se casaron en secreto en junio del 2004 y tuvieron los gemelos Max y Emme. Se divorciaron en el 2011.



9. Casper Smart: Poco después de acabar su relación con el cantante, comenzó a salir con su ex bailarín. Terminaron su relación en el 2014.



10. Drake: Nuevamente un rumor al ver a ambos artistas muy cariñosos entre ellos en diversas ocasiones. Nunca se confirmó una relación.



11. Alex Rodriguez: En el 2017 comenzaron una relación y hasta el día de hoy el jugador de béisbol mantiene una vida tranquila con ella.