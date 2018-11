JLo demuestra toda su elegancia y se luce con un clásica 'falda lápiz' junto a su novio 

Jennifer Lopez ha dicho que tiene tres reglas al momento de vestir: clásico, glamoroso y elegante. La 'falda lápiz', que empleó hace unos días, es la demostración de su filosofía fashionista. Un guiño de estilo y del saber estar.

Alcanzar la categoría de clásico no es fácil ni en la música, ni el cine, ni por supuesto en la industria de la moda. Desde que la prenda conquistó esta categoría, en los años 40, no hay mujer que no se haya puesto una y se haya sentido poderosa.

La última en lucirla con elegancia extrema ha sido la 'Diva del Bronx' y con ello ha vuelto a demostrar por qué es una estrella.

A sus 49 años, la intérprete ha lucido perfecta en mallas, zapatillas y tops deportivos (entrando o saliendo del gimnasio), o con un vestido sumamente atrevido donde deja poco a la imaginación, o en botas-pantalones.

Sin embargo, este último estilismo ha dejado impactados a sus fanáticos. Se trata de una falda de tweed de Chanel combinada a la perfección con un jersey fino de cuello vuelto, cinturón negro y tacones de vinilo.

JLo no falló ni siquiera en los complementos y se decantó por llevar el dorado —como dicta la tendencia— en las gafas, los pendientes y los anillos.

De esta manera, por si hiciera falta, la actriz del Bronx ha dejado claro una vez más que puede ser camaleónica, elegante, glamorosa y sexy: una perfecta combinación.