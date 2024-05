La edad no es impedimento para que muchos famosos sigan manteniéndose en forma. Hace unos días, el actor Tom Cruise fue captado en una playa de Mallorca, España, e impresionó a millones de seguidores con su físico a los 61 años. Esta vez, la cantante y actriz Jennfer López alborotó las redes sociales tras publicar fotografías de sus envidiables abdominales a los 54 años. En la siguiente nota te comparto todos los detalles.

El próximo 26 de junio, Jennifer López iniciará su gira This Is Me... Now: The Tour y, para llegar en las mejores condiciones, dio comienzo a los ensayos el pasado miércoles 15. La estadounidense exhibió sus abdominales en un estudio de danza, en donde estuvo acompañada de una corógrafa.

“Estamos de vuelta. JLOLIVE Día 1 de los ensayos”, escribió la estadounidense de 54 años en su cuenta de Instagram.

“Qué figura tan increíble”

La publicación sorprendió a sus fieles seguidores y superó el millón de ‘me gusta’ en menos de 24 horas. “Ya quisiera ser así a los cincuenta y pico años”, “¡54 años!”, “¿Realmente dio a luz hijos? Qué figura tan increíble”, “Puedo tener ese abdomen, ¿por favor?”, fueron algunos de los comentarios.

De acuerdo con las imágenes, la cantante lucía una camiseta blanca de manga corta y pantalones holgados.

Debido a la baja venta de entradas, los organizadores de la gira estuvieron a punto de cancelar los shows, pero tanto JLo como su manager Benny Medina, según indicó Daily Mail.

“Hace unas semanas, Live Nation se reunió con el manager de JLo, Benny Medina, para sugerirle cancelar la gira de JLo y debido a que [él] y JLo son tan firmes en que el espectáculo debe continuar, continuará”, dijeron fuentes cercanas al medio en mención.

Te recomiendo ver este video:

Ben Affleck estaría molesto con JLO por "obligarlo" a ponerse Botox