Jennifer Lopez y los secretos de su mascarilla de mil dólares para lograr su famoso brillo

No recurre al botox, ni al bisturí, ni a otros procedimientos extremos. A sus 49 años, Jennifer Lopez luce radiante gracias a una mascarilla hecha de algas marinas, células madre y placenta, elaborada por el Doctor Lancer, según la revista Harper’s Bazaar US.

Este tratamiento se llama el Facial Estrella de Placenta, que consiste en aplicar un suero rico en proteínas, células madre, placenta y algas marinas, mediante una mascarilla de tela para luego dar un suave masaje con la crema de placenta especial por la cara, ojos e incluso orejas.

Los ingredientes ayudan a que la piel produzca más colágeno y elastina, lo cual tonifica la piel, le da firmeza, la hidrata y le da un brillo simplemente único. Para tener un buen resultado, la 'Diva del Bronx' la aplica cada semana.

Lo único malo es quizá el precio de dicho facial, amado también por famosas como Kim Kardashian e incluso el cantante Harry Styles. El tratamiento cuesta 1100 doláres aproximadamente, por lo que JLo gasta poco más de 4700 billetes verdes al mes para acudir con su especialista favorito.

La cantante y actriz está a punto de llegar a los 50 y está decidida a seguir en plena forma. Además, duerme ocho horas diarias, hace una tabla intensa de ejercicios y cuida mucho lo que come.

No bebe, no fuma, no toma bebidas con gas, tampoco nada que contenga cafeína y cuida mucho su piel. También hace pesas, pilates y juega al baloncesto con su pareja. Sin duda, una rutina rigurosa que sigue al pie de la letra.