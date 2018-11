Jennifer Lopez sorprende a sus fans por duras confesiones sobre falta de autoestima cuando era joven

Para nadie es duda que Jennifer Lopez es, al día de hoy, una de las celebridades más influyentes y versátiles del mundo. Y es que además de obtener ganancias de millones de dólares por exitosos hits musicales, la cantante se ha hecho un nombre por incursionar en el diseño de modas, la producción de programas de televisión y actuación en el cine, así como por ser la impulsora de distintos programas sociales que brindan apoyo a personas menos afortunadas.

Sin embargo, ha sido la misma JLo quien ha dado detalles sobre la difícil juventud que le tocó vivir. Ella aseguró que ha tenido que trabajar mucho y muy duro para llegar a donde está y tapar muchas bocas que no se cansaban de criticarla años atrás.

Las declaraciones de Jennifer Lopez se dieron en el marco de la presentación de su nueva película 'Second Act' en Nueva York, evento en el que aprovechó la oportunidad para confesar la inseguridad y los fantasmas que la atormentaron durante los inicios de su carrera. Una dura etapa que, según dijo, logró superar con mucho esfuerzo mental, mucho trabajo y pura determinación.

“Saben, creo que me he convertido en una mujer con una fuerte autoestima y pienso que todo tiene que ver con este negocio. Quiero decir que no dejo que la opinión de los demás influya en absoluto en la consideración que tengo de mí misma. Y llegar a esta actitud es algo que me ha llevado mucho tiempo. En mis primeros años en este negocio, necesitaba la validación constante de los demás y eso me hacía sentirme fatal conmigo misma”, dijo Lopez.

Recordemos que los inicios de la trayectoria de la Diva del Bronx se remontan a finales de los 90, época marcada por su participación en la película Selena, producción que le permitió convertirse en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares en una película. No obstante, las críticas al respecto no tardaron en aparecer.

"No puede cantar, bailar o actuar, solo tiene una cara bonita y su trasero es grande", contó Lopez que decían tras empezar a obtener cierta popularidad en el mundo de las luces y las cámaras. "Comencé a pensar que todo eso era cierto. Realmente me dolió durante mucho tiempo", añadió la actriz, asegurando también que los comentarios negativos no la desanimaron, sino que terminaron causando en ella el efecto contrario.

Ella constantemente se decía a si misma: "soy una gran actriz, soy una gran cantante y una gran bailarina, ¡soy genial en estas cosas! ¡Y voy a seguir! Y lo hice. Simplemente seguí adelante y empecé a trabajar más, y más duro que todos los demás".

El resto es historia ya conocida. Jennifer Lopez, lejos de desanimarse, terminó convirtiéndose en un referente de la música y la actuación que con los años no ha hecho otra cosa que aumentar su fortuna.