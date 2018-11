Un 'video prohibido' de Jennifer Lopez fue publicado por su novio y se viraliza en redes

Lo ha dejado bien claro. El novio de Jennifer Lopez , Alex Rodríguez, es su fan número uno. La admiración que siente el ex beisbolista hacia la cantante es tanta que sigue compartiendo videos en Instagram , ya sea recientes o de hace años.

Según las fotografías que publica la pareja en sus redes sociales, ellos asisten juntos a varios eventos derrochando el amor que sienten el uno por el otro.

Hace unas horas, ARod publicó en Instagram un clip donde recordó las primeras actuaciones de JLo en televisión, que data del año 1991.

En el material, se ve un fragmento de la presentación que hizo en el programa 'In Living Color', el show donde su novia formaba parte de las bailarinas llamadas 'Fly Girls'.

La 'Diva del Bronx' lleva un look totalmente diferente al que luce ahora, mientras ensaya con la misma fuerza y energía. "Ver a Jen ensayar hoy me recordó cómo comenzó esta fiesta hace más de 20 años. Mira su cabello. ¿Quién recuerda a Jen en In Living Color?”, escribió en la descripción.

El post registró más de 206 mil corazones en esta plataforma social. No es casual que esta pareja sea considerada una de las más estables del momento.