El video que revela cómo luce el 'derrier' de JLo sin Photoshop se viraliza en redes

Hace unos días, Jennifer Lopez mostró todos sus encantos en una sesión para la revista 'InStyle', donde protagoniza un atrevido álbum que ha dejado sin aliento a sus seguidores.

En las fotografías, la 'Diva del Bronx' aparece sin ropa interior, sobre unos tacones y con una capa verde que cubre sus partes íntimas, pero deja a la vista su espectacular silueta.

Sus curvas aparecen en todo su esplendor sobre una pared de azulejos y envueltas en esta infinita capa verde diseñada por Pierpaolo Piccioli para Valentino.

Luego de la publicación, muchos usuarios descalificaron el gran esfuerzo que JLo hace por mantener su espectacular figura y aseguraron que estaban modificadas con Photoshop.

Sin embargo, un video en Instagram , publicado por su novio Álex Rodríguez, comprueba que su escultural anatomía es resultado de una extenuante rutina de ejercicios.

En el video, la intérprete de 'Dinero' muestra sus músculos al estilo de los entrenadores frente a los espejos, sin notar que Rodríguez la estaba grabando. "Ohh baby", se le escucha decir cuando nota la cámara del celular.

El material se llenó de corazones y se ha viralizado en esta plataforma social. Y es que en su pasada entrevista, JLo aseguró que su edad no ha sido impedimento para lucir mal o sentirse mal.

La diva aseguró que no le da miedo llegar a los 50, no está perdiendo energía, no le falla la memoria ni se siente cansada. "Me he cuidado mucho, y eso se nota ahora", añadió.