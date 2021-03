Jennifer Lopez y Alex Rodríguez terminaron. La cantante y el exdeportista, una de las parejas más queridas de Hollywood, han puesto punto final a su romance tras más de cuatro años de relación y dos comprometidos, según reportes. Esta noticia está dando la vuelta al mundo y es la más comentada en las redes sociales.

Page Six del New York Post fue el primer medio en reportar que ya no habrá boda entre JLO y A-Rod. Según ellos, la cantante y actriz de origen puertorriqueño, de 51 años, y el exbeisbolista de raíces dominicanas, de 45, terminaron su relación este viernes. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos iconos latinos se ha pronunciado sobre la ruptura.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se comprometieron en marzo del 2019, durante una romántica pedida de mano en Bahamas. La pareja tenía planeado casarse en 2020, pero tuvo que posponer la boda dos veces debido a la pandemia del coronavirus. “La tercera es la vencida”, bromeó Rodríguez el pasado enero sobre las posibilidades de que se casaran en el 2021.

Alex Rodríguez y Jennifer Lopez iniciaron su relación en el 2017. (Foto: Jennifer Lopez/ Instagram)

Sin embargo, la relación entre J.Lo y A-Rod ha estado pasando por un mal momento en los últimos meses. Durante la cuarentena, la pareja y sus hijos pasaron juntos el aislamiento en sus casas. Pero al parecer no todo era felicidad como lo hacían ver en sus redes sociales, ya que hubo reportes de que las celebridades asistieron a terapia en pareja.

Aunque se desconocen los motivos exactos, la ruptura se produce poco después de que se difundieran los rumores de que Rodríguez le habría sido infiel a Jennifer Lopez con Madison LeCroy, una de las protagonistas del “reality” estadounidense “Southern Charm”. ¿Qué pasó exactamente? Aquí todos los detalles al respecto.

POR QUÉ SE SEPARARON JENNIFER LOPEZ Y ALEX RODRÍGUEZ

La noticia de la ruptura de Jennifer López y Álex Rodríguez llega después de que medios como el New York Post especularan que Rodríguez había tenido un affaire con la estrella de reality Madison LeCroy, con quien presuntamente había mantenido conversaciones a través de FaceTime.

A principios de febrero, cerca del cuarto aniversario de JLo y A-Rod, Madison Lecroy aclaró públicamente que solo intercambió mensajes y habló cosas irrelevantes con el ex pelotero de los Yankees de Nueva York, pero que nunca se vieron en persona.

Según Page Six, todo parece apuntar que para JLo esto no fue un simple chisme pasado de boca en boca. Los rumores señalan que la inseguridad que todo esto le generó la llevó a obtener una orden para rastrear el celular de su ahora expareja.

Madison LeCroy es una de las protagonistas del “reality” estadounidense “Southern Charm”. (Foto: Madison LeCroy/ Instagram)

Se sabe que Jennifer López intentó hacer terapia e intentó olvidarse de los rumores que relacionaban a Álex Rodríguez y Madison LeCroy. Sin embargo, parece que la duda que estos generaron fue más grande y ahora todo se acabó.

Por esta razón, muchos ven ahora a Madison LeCroy como la responsable de haber motivado la separación de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, además de ser la responsable de que la boda más esperada de Hollywood no se celebre jamás.

Hasta el momento, ni Jennifer Lopez ni Alex Rodríguez han salido a hablar sobre el fin de su relación. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguran que la ruptura es definitiva.

Durante la cuarentena, la pareja y sus hijos pasaron juntos el aislamiento en sus casas. (Foto: Alex Rodríguez/ Instagram)

Alex Rodríguez y Jennifer Lopez se conocieron cuando la cantante aún estaba casada con Marc Anthony, el padre de sus dos hijos. Comenzó su noviazgo con la estrella del beisbol unos años después de separarse, en 2017.

Desde entonces, a Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se les ha visto juntos en diferentes eventos sociales y en las redes sociales compartían constantemente momentos en familia demostrando el amor y respeto que se tenían. La última fotografía juntos es la que publico Jennifer Lopez en su cuenta de Instagram, el pasado 27 de febrero.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se comprometieron en marzo del 2019, durante una romántica pedida de mano en Bahamas. (Foto: Jennifer Lopez/ Instagram)