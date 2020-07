Para promocionar la emisión del talent show “World Of Dance”- donde ella es jurado junto a Ne-Yo y Derek Hough- Jennifer Lopez no tuvo mejor idea que retar a un duelo de baile a su novio Alex Rodríguez.

La intérprete de “On the Floor” compartió el video que protagonizó para Tik Tok en su Instagram. En las imágenes vemos que el exjugador de béisbol y J.Lo muestran sus mejores movimientos al ritmo de la canción “Dance Again”, interpretada por ella y Pitbull.

“¿Cómo no podría desafiar a Alex Rodriguez al #WorldOfDanceAgainChallenge? ¡¡¡Macho tiene movimientos!!! No querrás perderte el episodio de esta noche de World Of Dance, porque él puede robar el programa...”, escribió la neoyorquina.

Por su parte, Alex también compartió el video en su Instagram y en la leyenda agradeció a su prometida por ser una gran maestra de baile.

“Ya sabes lo que dicen, ¡la práctica hace la perfección! O en este caso, ¡la práctica hace que no sea tan malo! Estoy agradecido de tener la mejor maestra para ayudarme con mi #WorldOfDanceAgainChallenge. ¡Estoy listo para los duelos de esta noche! Incluso puede haber una aparición sorpresa!”, señaló.

El video colgado en el perfil de Instagram de Jennifer Lopez, en solo unas horas, alcanzó a tener más de 8 millones de reproducciones. En los comentarios, los fanáticos de la cantante le pidieron que incluya a Rodríguez en su staff de bailarines.

“¡Ponlo en tu gira el año que viene!”, “Pareja increíble”, “Él tiene a la mejor maestra de todos”, “Esta podría ser la cosa más linda que he visto”, “No puedo dejar de ver lo que Alex hizo aquí”, “Los amo a los dos juntos ¡Él combina tu energía y eso es increíble! ¡Mi pareja favorita de todos los tiempos!”, “Él viene de gira contigo ahora”, son algunos comentarios que se leen en el post de Jennifer Lopez.

