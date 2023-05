El comienzo del 2023 para Jeremy Renner y los suyos fue traumático. El accidente que sufrió el actor en los primeros días de enero lo dejó gravemente herido y con serias complicaciones de cara al futuro. Como era de esperarse, sus colegas y amigos del reparto de “Avengers” también se angustiaron y ahora que ya se encuentra bastante recuperado, dos de ellos dieron sus impresiones: Scarlett Johansson y Chris Evans.

El 1 de enero, el popular “Hawkeye” sufrió un accidente con su máquina para limpiar la nieve a las afueras de su residencia en Reno, Nevada. El saldo fue más que doloroso: se rompió cerca de 30 huesos, además de que sufrió el colapso en uno de sus pulmones y una perforación en el hígado.

Cuatro meses más tarde, el intérprete, natural de California, Estados Unidos, ya fue dado de alta y ha empezado a realizar algunas de sus actividades normales.

Así, fue grato verlo en la premiere del estreno del documental “Rennervations”, una serie donde el actor colabora con expertos constructores para rediseñar camiones gubernamentales y convertirlos en espacios donde niños de todo el mundo pueden divertirse.

SCARLETT JOHANSSON Y CHRIS EVANS HABLARON DE CÓMO FUE SU ENCUENTRO CON JEREMY RENNER TRAS SU ACCIDENTE

Scarlett Johansson le contó a la revista “Variety” lo que pensó cuando se enteró del incidente. “Honestamente, estaba jodidamente feliz de verlo. No sabía si lo volvería a hacer alguna vez”, expresó la artista estadounidense.

El impacto emocional que supuso su seria lesión significó un peso que ella ha visto cómo poco a poco se ha ido aligerando. “No solo verlo de nuevo (la vez que fuimos a verlo al hospital), sino verlo prosperar y en un espacio tan increíble, mentalmente. Es una persona muy espiritual en general y una persona muy conmovedora. Y eso se puede ver en su obra. Él tiene tanta profundidad en él. Y estaba tan feliz de ver que está lleno de vida y luz, y también es gracioso. Nos reímos mucho”, agregó la actriz de “Black Widow”.

A su vez, el popular “Capitán América” -Chris Evans- corroboró las palabras de su colega y destacó que en ese encuentro con Jeremy Renner no hubo espacio para las lágrimas, sino que “hubo risas y abrazos”.

De otro lado, Scarlett también develó que el día que se enteró del accidente de su amigo se encontraba en la filmación de la próxima película de Apple llamada “Project Artemis”, en donde comparte roles con Channing Tatum. Al conocer la noticia tuvo un pequeño cuadro de alteración.

¿QUÉ HARÁ JEREMY RENNER TRAS RECUPERARSE DE SU MÚLTIPLES LESIONES?

“Llevo muchos años en este viaje, y empecé en mi comunidad construyendo vehículos para gente necesitada. Pero hace unos años pensé: ‘¿Cómo puedo aumentar esto y crear un impacto mayor en toda una comunidad? Y eso es lo que hace esta serie. Es una de mis mayores pasiones y una fuerza motriz en mi recuperación, y estoy deseando que el mundo la vea”, indicó el celeb -en plena alfombra roja- respecto a la cinta que acaban de lanzar.

¿Qué sigue de ahora en más? Por ahora lo único confirmado es que Renner proseguirá con su terapia para terminar de reestablecerse de las serias secuelas que le dejó el accidente que casi le cuesta la vida. De proyectos cinematográficos por ahora ha evitado referirse.

“Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me he repostado y rellenado de amor y titanio”, añadió.