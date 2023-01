Jeremy Renner atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El famoso actor sufrió un accidente con una máquina quitanieve, lo que provocó su traslado de inmediato a un hospital. Por fortuna, se reporta que la estrella de Marvel está estable, aunque es comprensible que sus seguidores se preocupen por él.

Como sabemos, el artista es una figura importante del MCU, formando parte del elenco de “The Avengers”, “Age of Ultron”, “Captain America: Civil War”, “Endgame”, “What If?” y “Hawkeye”. No obstante, importantes obras ajenas a ese estudio también resaltan en su filmografía.

¿Quieres conocer otras producciones destacadas de esta celeb de Estados Unidos? A continuación, repasamos las 10 mejores películas y series del actor.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS Y SERIES DE JEREMY RENNER?

10. “The World Wars”

“Un mundo en guerra” (“The World Wars” en inglés) es una miniserie documental de John Ealer para History Channel. El proyecto cuenta con la voz de Jeremy Renner como narrador y la intervención de personalidades como James William Barker y David Mitchum Brown.

A lo largo de sus 6 capítulos, esta impresionante producción del 2014 relata tres décadas de guerra narradas a través de los ojos de los hombres que fueron sus piezas claves: Roosevelt, Hitler, Patton, Mussolini, Churchill, Tojo, DeGaulle y MacArthur.

El póster de "The World Wars" (Foto: History Channel)

9. “American Hustle”

Aunque no se llevó ningún Oscar, “Escándalo americano” (en español: “American Hustle”) fue nominada a 10 premios de la Academia. La cinta de David O. Russell narra la historia de Irving Rosenfeld (Christian Bale), un estafador que, junto a su compañera Sydney Prosser (Amy Adams), se ve obligado a trabajar para el agente del FBI Richie DiMaso (Bradley Cooper).

Jeremy Renner interpreta al alcalde Carmine Polito, un personaje basado en la figura real del político demócrata Angelo Errichetti.

Actualmente, se puede ver a través de Paramount Plus en Latinoamérica y desde HBO Max en España y Estados Unidos.

8. “El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford”

“The Assassination of Jesse James By The Coward Robert Ford” es un largometraje de Andrew Dominik que se basa en el libro homónimo de Ron Hansen. En la ficción, Jeremy Renner le da vida a Wood Hite.

El western protagonizado por Brad Pitt y Casey Affleck narra la historia del más famoso forajido del oeste americano, Jesse James, y su relación con el asesino Robert Ford. Vale precisar que obtuvo dos nominaciones al Oscar.

Actualmente, se puede ver a través de HBO Max en Estados Unidos y Latinoamérica.

7. “The Town”

“Atracción peligrosa” (”The Town” en inglés) está dirigida por Ben Affleck y le valió a Jeremy Renner una nominación al Oscar como Mejor Actor Secundario. Él interpreta a James “Jem” Coughlin en este thriller.

La cinta narra la historia de Doug MacRay, un atracador de bancos que debe de esforzarse por controlar sus sentimientos hacia Claire (Rebecca Hall), la directora de uno de los centros financieros que robó. Esto, mientras evita al agente del FBI Adam Frawley (Jon Hamm).

Actualmente, se puede ver a través de HBO Max.

El póster de "The Town" (Foto: Warner Bros.)

6. “12 And Holding”

“12 And Holding” es una película del 2005 dirigida por Michael Cuesta. Este relato independiente tiene un guion escrito por Anthony Cipriano y está protagonizada por Conor Donovan, con Jeremy Renner en el papel de Gus Maitland.

Así, narra la historia de dos hermanos gemelos que son muy distintos: Rudy es extrovertido; Jacob, por el contrario, es muy tímido. La notable cinta explora la vida de los jóvenes dentro de su círculo de amigos cercanos.

El póster de "12 And Holding" (Foto: IFC Films)

5. “Mayor of Kingstown”

Mayor of Kingstown es una serie del 2021, creada por Taylor Sheridan y Hugh Dillon. Está protagonizada por Jeremy Renner, quien le da vida a Mike McLusky.

En la producción, la familia McLusky es dueña de un poderoso imperio donde el negocio del encarcelamiento es la única industria próspera. En ese sentido, la ficción aborda temas como el racismo sistémico, la corrupción y la desigualdad.

Actualmente, se puede ver a través de Paramount Plus en Latinoamérica y Estados Unidos.

4. “North Country”

“Tierra fría” (“North Country” en inglés) es una película dirigida por Niki Caro, que se basa en el libro de Clara Bingham y Laura Leedy Gansler. La cinta está protagonizada por Charlize Theron, quien obtuvo una nominación al Oscar por este trabajo.

Narra la historia de Josey Aimes, una madre soltera que regresa a su pueblo natal y debe buscar empleo en las minas de hierro, un trabajo dominado completamente por hombres. En la producción, Jeremy Renner interpreta a Robert “Bobby” Sharp.

Actualmente, se puede ver a través de HBO Max en Latinoamérica.

El póster de “North Country” (Foto: Warner Bros.)

3. “Wind River”

“Wind River” es una película del 2017, escrita y dirigida por Taylor Sheridan. Está protagonizada por Elizabeth Olsen, quien le da vida a una joven agente del FBI que se alía con un veterano rastreador local (Jeremy Renner) para investigar el asesinato de una joven.

El largometraje fue galardonado en el Festival de Cine de Cannes y expone los peligros a los que están expuestas las mujeres nativas americanas, quienes no cuentan con el respaldo de las autoridades.

Actualmente, se puede ver a través de Amazon Prime Video y Filmin en España.

2. “The Hurt Locker”

“Zona de miedo” (”The Hurt Locker” en su idioma original) fue la ganadora del Oscar a Mejor Película en el 2009. La cinta también le valió la estatuilla de Mejor Dirección a Kathryn Bigelow, lo que la convirtió en la primera mujer en obtener ese reconocimiento.

El largometraje se desarrolla en Irak, donde una unidad de élite estadounidense es liderada por el impredecible sargento William James (Jeremy Renner). En este sitio, cualquier persona u objeto puede ser un enemigo.

Actualmente, se puede ver a través de Netflix y Amazon Prime Video en Latinoamérica; y desde HBO Max en España.

1. “Arrival”

“La llegada” (”Arrival” en ingles) es una obra maestra de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve. Se estrenó en el año 2016, con un guion de Eric Heisserer inspirado en el relato “The Story of Your Life” de Ted Chiang.

En la cinta, se narra la historia de una experta lingüista (Amy Adams), quien debe ayudar a los altos mandos militares estadounidenses a comunicarse con unos alienígenas recién llegados, quienes tienen una lengua propia.

Jeremy Renner interpreta al Dr. Ian Donnelly, el físico que trabaja junto a Louise Banks para sacar adelante la misión. Finalmente, su rol en la trama tendrá un papel crucial para el futuro de la protagonista.

Actualmente, se puede ver a través de Paramount Plus en Latinoamérica y desde Movistar Plus en España.