El actor Jeremy Renner se encuentra hospitalizado en Nevada a causa de un accidente con un quitanieves, alarmando a cada uno de sus fanáticos y a sus familiares, quienes, según su representante, han llegado hasta el lugar para acompañarlo en estos complicados momentos.

Aunque no se han dado muchos detalles de lo que ha pasado, se conoce que se encuentra en un estado crítico, pero estable, por lo que existe mucha incertidumbre al respecto y más aún con los rumores que salen en redes sociales y medios de comunicación.

Por el momento, solo queda esperar que, en el trascurso de las horas o de los días, alguien relacionado con el actor que hace de Hawkeye en Marvel dé alguna información o emita un comunicado detallando lo ocurrido.

Muchos creen que una posible persona que pueda dar más información es su novia, pero Renner siempre ha tratado de llevar su vida en privado, así que sale una pregunta muy obvia en este caso: ¿el actor tiene novia?

¿JEREMY RENNER TIENE NOVIA?

Jeremy Renner ha preferido llevar una vida privada respecto a sus vinculaciones amorosas, así que no se conoce mucho acerca de las personas con las que ha salido. Sin embargo, lo que sí se sabe es que actualmente no tiene una pareja, por lo que se encuentra soltero, así que la respuesta a esta pregunta es no.

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS NOVIAS DE JEREMY RENNER?

Como ya lo mencionamos, Jeremy Renner no ha tenido una vida íntima muy expuesta en los medios de comunicación a lo largo de su carrera, pero hay ocasiones en las que sí se llegó a conocer ciertos detalles sobre este aspecto.

Uno de los primeros idilios que se conoció del actor fue al lado de Rashida Jones, con quien habría estado saliendo en el año 1995, pero ese romanticismo entre ambos no habría llegado a más.

Rashida Jonesen la alfombra roja de los Oscar 2017. (Foto: EFE)

En 2011 se mencionó que existían acercamientos entre Janet Montgomery y el actor y tampoco no prosperó aquella relación.

Janet Montgomery en la serie "New Amsterdam" (Foto: NBC)

Su relación más sólida y conocida se dio con Sonni Pacheco, con quien estuvo caso entre 2014 y 2015, hasta que ambos se divorciaron en los tribunales. Como fruto de aquella unión, nació su hija a la que nombraon Ava.