¡La industria del entretenimiento sigue de luto! Jerry Springer, experimentado presentador en programas como “Jerry Springer Show” y “America’s Got Talent”, falleció la madrugada del jueves 27 de abril a los 79 años de edad en su residencia en Chicago, según pudieron confirmar varios medios internacionales.

Springer logró ser reconocido en todo Estados Unidos por su programa "Jerry Springer Show" (Foto: Jerry Springer / Instagram)

Según los últimos reportes, Gerald Norman Springer, conocido popularmente como Jerry , pasó sus últimos momentos de vida junto a sus amigos y familiares tras no resistir los últimos embates de una enfermedad que le fue diagnosticada a mediados del año pasado.

¿DE QUÉ MURIÓ JERRY SPRINGER?

De acuerdo a un portavoz oficial de la familia, Springer murió tras luchar brevemente contra una enfermedad que le fue diagnosticada meses atrás. Si bien el comunicado de sus allegados no señala la causa exacta, diversas fuentes como BBC indican que la figura de la televisión inglesa partió debido a un agresivo cáncer de páncreas que lo obligó a guardar reposo de manera inmediata.

El presentador de televisión ha logrado ser toda un referencia en distintas generaciones (Foto: Jerry Springer / Instagram)

“La capacidad de Jerry para conectarse con la gente fue la base de su éxito en todo lo que intentó, ya fuera política, radiodifusión o simplemente bromear con la gente en la calle que quería una foto o una palabra”, fue el comunicado de Jene Galvin, portavoz de la familia del presentador en un emotivo comunicado a Línea de TV.

¿QUIÉN ERA JERRY SPRINGER, PRESENTADOR DE “JERRY SPRINGER SHOW”?

Conocido por su programa homónimo de entrevistas, Springer logró mantenerse al aire durante unos largos 27 años antes de terminar su espacio a mediados de 2018. Eso sí, su sentido del humor tuvo ciertas críticas en sus primeros años de aparición.

Debutando a mediados de 1991, Jerry logró saltar a la fama tras tocar temas provocativos y protagonizar recordadas peleas a puñetazos en plena transmisión al aire. La fórmula era clara: Springer ya era todo un personaje controversial y polémica.

Al cabo de unos años, el presentador anglo-americano comenzó a ser reconocido en la televisión americana, logrando superar en audiencia al inmortal diurno “The Oprah Winfrey Show” durante un tramo final de los noventa.

En total, su propio programa llamado “Jerry Springer Show” llegó a poseer más de 3800 episodios, en donde se tocaban temas de índole coyuntural y dejaba en evidencia el talento del experimentado presentador.

Pero no solamente se destacó como presentador y entrevistador. Springer también logra tener un programa judicial llamado “Judge Jerry”, durando 3 temporadas hasta mediados de 2022. Sus otras apariciones también fueron de renombre, pues logró ser presentador de “America’s Got Talent” de NBC y hasta debutó como concursante en el programa “Dancing With the Stars” de ABC.

SU VIDA ALEJADA DE LA TELEVISIÓN

Curiosamente, antes de convertirse en toda una celebridad, Springer laboró como hombre de leyes durante 15 años tras licenciarse en la facultad de derecho en la Universidad Northwestern.

Eso no es todo, pues también se adentró al campo político y alcanzó un notable éxito tras desempeñarse como alcalde de Cincinnati entre 1977 y 1978.

Además de entrevistador, Jerry tenía un carisma inigualable como presentador (Foto: Michael loccisano / AFP)

