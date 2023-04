Jerry Springer siempre entendió la naturaleza controvertida de su programa de entrevistas diurno. “Es estúpido”, dijo el presentador de The Jerry Springer Show, quien murió este jueves después de una breve enfermedad, en el programa Today en 2017. “Y tiene un nicho, y nadie más entra en ese nicho, así que creo que ese es uno de la razón por la que ha durado”.

El Show de Jerry Springer estuvo al aire durante 27 años, desde 1991 hasta 2018, y atrajo a invitados como un miembro del Ku Klux Klan, un topo y un hombre que se casó con un caballo. Springer citó “la personalidad de los invitados” como la razón por la que tanta gente sintonizaba.

“Nadie está mirando por mi culpa”, continuó Springer en Today. “Están mirando porque las historias son locas y la gente es escandalosa”.

El exalcalde de Cincinnati se disculpó por el efecto que pensó que tuvo su programa. “He arruinado la cultura”, dijo.

“The Jerry Springer Show comenzó a volverse loco”

Después de postularse para gobernador de Ohio en 1982, Springer probó suerte como comentarista y finalmente consiguió su propio programa. Springer no tenía la intención de que su programa se convirtiera en lo que fue.

“Cuando empezamos, éramos un espectáculo serio”, dijo Springer. “Pero luego, de repente, comenzó a volverse loco. Y cuando Universal nos compró, dijeron: ‘De ahora en adelante, solo locos’. Pero no hay censura. Tuvimos neonazis en nuestro programa, y mi familia fue exterminada por los nazis. Si puedo hacer un programa en el que estoy de acuerdo con que estén, entonces, ¿qué voy a decir que no? ¿ah?”

Springer reflexionó sobre los desafíos de filmar ese episodio para la revista People en 2019.

Springer logró ser reconocido en todo Estados Unidos por su programa "Jerry Springer Show" (Foto: Jerry Springer / Instagram)

“Teníamos un neonazi y me perdí”, dijo Springer. “Perdí a mi familia en el Holocausto, así que cuando empezó a hablar de convertir a mi madre en una pantalla de lámpara o algo así, lo perdí”.

El presentador del programa de entrevistas lamentó haberse acalorado. “Se supone que debo ser capaz de manejar todas las cosas escandalosas. Pero le puse el dedo en la cara y le grité”, dijo. “De repente, se puso de pie y era un tipo grande. Yo estaba como, ‘Oh, esto no fue una buena idea’. Afortunadamente, la seguridad lo puso en el suelo”.

Además de entrevistador, Jerry tenía un carisma inigualable como presentador (Foto: Michael loccisano / AFP)

Aunque The Jerry Springer Show llegó a su fin después de 4000 episodios, Springer nunca planeó reducir la velocidad. Produjo y protagonizó Judge Jerry, que estuvo al aire durante tres temporadas, y presentó otro programa de entrevistas en Connecticut, así como Price is Right Live! Recorrido.

“Me detendré cuando tenga 104 años. Quiero poder disfrutar de mi jubilación”, dijo Springer. “Tengo suerte. Ya no necesito ganarme la vida. Trabajo porque es agradable hacerlo y la gente disfruta del espectáculo. Mientras esté saludable, seguiré haciéndolo. No puedo imaginar haciendo nada”.