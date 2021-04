Después de cinco años de matrimonio, Jesse Williams y Aryn Drake-Lee decidieron poner fin a fin a su relación el año 2017. Aunque al inicio se pensaba que era una separación amistosa, a los pocos meses se supo que no había acabado en buenos términos, pues ambos habían iniciado una pelea legal por la tenencia legal de sus hijos menores Sadie (2014) y Maceo (2015).

Todo empezó en junio de 2017 cuando los abogados de Jesse señalaron que Aryn rechazó la solitud del actor de pasar más tiempo con sus hijos. La respuesta de la defensa de la mujer no tardó en llegar y aseguraron que lo único que se buscaba era proteger la privacidad y el bienestar de los pequeños. “Es lamentable que el Sr. Williams haya optado por llamar la atención del público sobre este momento difícil y la transición para su familia”, dijeron.

Debido a la difícil situación que estaban atravesando, todos comenzaron a preguntarse en qué momento se acabó el romance y cuál fue la verdadera razón que los llevó a distanciarse.

El actor fue vinculado con la actriz Minka Kelly. (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON?

Según fuentes cercanas a la pareja, Jesse Williams fue quien decidió dar por concluido su matrimonio, pese a que ella lo amaba con locura. “Ella invirtió dinero en esta relación [porque al inicio Aryn ganaba más dinero y mantuvo a la familia] y sacrificó su vida por él; ahora él quiere salir y ser el soltero de Hollywood y hacer lo que crea que lo convertirá en una estrella más grande. Está bebiendo su propio Kool-Aid y es el programa de Jesse, no respetó esos votos. Quiere estar soltero”, publicó Wonderwall.

Otra fuente que no reveló y citó el mismo medio, es que el círculo cercano del actor de “Grey’s Anatomy” también habría influenciado en la ruptura. “Después de un período de tiempo en el que escuchas a la gente decir: ‘¿Por qué no estás con alguien más sexy o con esta actriz?’ Estoy seguro de que eso puso tensión en su relación”, mencionó.

Otra de las razones que habría llevado a Williams terminar con Drake-Lee es que se habría desencantado de su esposa y comenzó a salir con la actriz Minka Kelly. Ambos fueron captados en Los Angeles viendo una película, pero antes también se les vio pasando bien el rato cuando grababan para un videojuego.

En julio de 2017, el histrión rompió su silencio en un video de 11 minutos de Tidal para el último álbum de JAY-Z, Footnotes For 4:44. Él se unió a JAY-Z, Chris Rock, Will Smith, Kendrick Lamar, Anthony Anderson, Aziz Ansari y otras celebridades para conversar sobre las relaciones. William, sin mencionar a Aryn, se refirió a los rumores de infidelidad.

“Estuve en una relación 13 años, 13 años reales, no 5 años, no 7 años, 13 años. De repente, los hijos de p*ta están escribiendo artículos para pensar que de alguna manera boté una relación de 13 años. Es la experiencia más dolorosa que he tenido en mi vida porque aseguran que tiré a una persona y a mi familia a la basura por una chica con la que trabajo es linda”, mencionó.

La mujer dijo que pelea legal que inició fue por el bienestar de sus hijos. (Foto: Aryn Drake-Lee / Instagram)

¿EN QUÉ QUEDARON AL FINAL?

De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por ET, un juez firmó para finalizar el acuerdo de divorcio de la expareja el 9 de octubre y estaban oficialmente solteros a partir del 7 de agosto de 2020.

Tras una larga batalla legal, el juez determinó que Jesse Williams y Aryn Drake-Lee reciban la custodia compartida, antes debieron participar en un programa en línea para “padres de alto conflicto”.

La estrella de “Grey’s Anatomy” se quedará con los US$ 936.810 que ganó por su trabajo en la serie desde su separación en 2017. Jesse Williams debe pagar US$ 40.000 por mes en manutención infantil y, después de liquidar dos pagos pendientes de 2019, ya no tendrá que pagar manutención conyugal.