En la primera década del 2000, Jessica Simpson se hizo un nombre en la música gracias a sus éxitos en Pop y Country. Sin embargo, tras su espectacular despegue, la artista texana desapareció de los escenarios y se concentró en su faceta de empresaria.

Aunque tuvo regresos esporádicos, la estadounidense se mantuvo lejos de los reflectores y, tras sus tres embarazos, subió de peso y nunca pudo bajarlos como habría querido. Esto, admitió, le valió críticas y comentarios bastante desagradables.

Recientemente, la intérprete de “Take My Breath Away” sorprendió a sus seguidores al mostrar su drástico cambio a través de las redes sociales. La también empresaria mostró cómo ha logrado bajar más de 45 kilos, luego que reflexionara sobre su salud.

JESSICA SIMPSON PERDIÓ 45 KILOS Y LO PRESUMIÓ EN REDES SOCIALES

Fue en su libro “Open Book” que Jessica se animó a contar cómo se enfrentó a sí misma para bajar esos kilos con los que ya no se sentía cómoda y tras grandes esfuerzos logró volverse a poner un traje de baño.

A esto se le sumó que en sus redes sociales compartió dos fotografías para presumir su figura. La primera es una selfie en la que se le ve usando unos lentes de sol y un bikini colorido, mientras que la otra está sentada en una hamaca cubriéndose únicamente con un sombrero.

Sus seguidores han quedado muy sorprendidos y no han dudado en dejar comentarios hablando de ese cambio de apariencia.

“Nunca pensé que este momento sucedería, pero finalmente estoy de vacaciones de primavera usando un ¡BIKINI!”, comentó la empresaria y artista, quien además reconoció el fruto de su esfuerzo. “Disfruté de un buen llanto de orgullo hoy”, sentenció.