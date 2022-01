Jesús Mendoza y Los Catrines tuvieron que suspender el concierto que iban a dar el último sábado 8 de enero en California, Estados Unidos, debido a que minutos antes, cuando toda su agrupación se estaba dirigiendo al recinto, sufrió un violento robo con armas de fuego incluidas, por lo que se perdieron teléfonos, carteras y algunos instrumentos.

Además, en el asalto en suelo estadounidense, en el que se perdieron muchas cosas materiales, los integrantes de la banda y él mismo sufrieron fuertes golpes que los dejaron muy mal. Incluso, el cantante estuvo sangrando de la cabeza producto de los cachazos que recibió de la pistola de uno de los rateros.

Jesús Mendoza y su banda fueron asaltados en Estados Unidos previo a un concierto. (Foto: Jesús Mendoza / Instagram).

JESÚS MENDOZA Y EL ROBO QUE SUFRIÓ EN ESTADOS UNIDOS

Ni bien terminó el asalto y llegaron los policías locales a hacer las investigaciones y reportes del caso, el cantante publicó un video en sus redes sociales, con el que dio detalles de todo lo que había sucedido cuando se dirigían a dar un show en Tracy.

“Desafortunadamente, nos acaban de asaltar en Tracy, California. Me dieron dos cachazos en la cabeza. Éramos varios, pero llegaron con pistolas y no podíamos hacer mucho. Gracias a Dios no perdimos la vida. Se llevaron teléfonos, carteras e instrumentos”, fueron algunas palabras de ‘El Rayo’

Es en ese video que el cantante de 29 años muestra cómo quedó su cabeza después de los golpes que recibió durante el robo y, efectivamente, se le ve afectado y sangrando, al igual que sus demás compañeros, quienes también presentaban golpes en sus rostros.

JESÚS MENDOZA Y LOS CATRINES SUSPENDEN SU PRESENTACIÓN

Debido al susto que vivieron todos los integrantes, se decidió suspender el concierto en Tracy y, con el mismo video, Jesús Mendoza pidió disculpas a todas las personas que estaban esperando para escuchar sus canciones y divertirse por un rato en esta complicada situación.

“A toda la gente de Tracy les pedimos disculpas, pero creo que lo que más queremos en estos momentos es estar tranquilos y con nuestros seres queridos”, indicó el cantante.

Así terminó Jesús Mendoza tras ser asaltado en Estados Unidos antes de realizar un show. (Foto: Instagram).

JESÚS MENDOZA RECIBE ATENCIÓN MÉDICA TRAS EL ASALTO