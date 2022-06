El Grupo Firme ha encontrado la manera para conseguir un notable éxito con sus canciones y presentaciones musicales en México y Estados Unidos, posicionándose como la banda sensación en el género regional. En medio de este buen momento, unos rumores han preocupado muchísimo a sus fanáticos.

Durante las últimas semanas, se ha ido comentando que el Grupo Firme podría llegar a su final a causa de una separación de los integrantes. Además, se hablaba de el líder de la banda, Eduin Caz, podría iniciar una carrera como solista, pero esto no ha sido confirmado por ninguna de las partes involucradas.

La incertidumbre se ha adueñado de todos los seguidores de su música, así que trataremos de revelar un poco qué es lo que se sabe hasta el momento con el futuro de la agrupación gracias a una declaración directa de uno de los músicos, Jhonny Caz.

Existen rumores acerca de una posible separación del grupo de música regional mexicana (Foto: Grupo Firme / Instagram)

LA VERDAD SOBRE LOS RUMORES DE UNA SEPARACIÓN

El programa “Venga la alegría: Fin de semana” se hizo presente en la marcha del Orgullo con el objetivo de conversar con Jhonny Caz, quien se encontraba en la celebración, pues recordemos que él pertenece a esa comunidad.

Algo que llamó mucho la atención fue que el vocalista de la agrupación, Eduin Caz, no acompañó a su hermano para tal aparición pública, por lo que las interrogantes comenzaron a salir.

“No, no y no. Yo no me veo en un escenario sin mis hermanos”, apuntó Jhonny luego de ser preguntado si es que tiene en mente dejar la agrupación y comenzar una carrera en solitario.

Al ser consultado sobre los rumores de que el líder de la banda se retire para ser solista, también negó tales afirmaciones.

EDUIN CAZ APOYÓ A SU HERMANO EN LA MARCHA DEL ORGULLO

Pese a que no estuvo en la marcha, Eduin Caz estuvo al tanto de todo lo que pasaba allí pues no dejaba de comunicarse con su hermano, según lo que el propio Jhonny informó para el programa de televisión citado líneas arriba.

“Él está feliz de la vida, me dice que le mande fotos y me pregunta qué estoy haciendo. Quiere que le cuente cada detalle y yo, que chismoso no soy, le voy diciendo todo lo que va pasando”, afirmó entre risas.