Jim Carrey es uno de los actores más influyentes en el cine, resaltando principalmente en la comedia y, hace unos días, insinuó que se tomaría un descanso tras el estreno de Sonic 2, cinta donde interpreta al malvado Dr. Robotnik.

Fue durante una entrevista con Access Hollywood que Dolly Parton le confesó su intención de hacer un video musical y Carrey aprovechó para revelar que planeaba cerrar su carrera. “Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”, indicó.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que esto no sea un adiós definitivo: “Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada, que me dice que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino. Pero me tomaré un descanso”.

De llegar a tomar la decisión, el actor dejaría el mundo artístico desde 1977 cuando inició imitando a Elvis Presley y Jerry Lewis en bares de Toronto, Canadá.

En caso se decida por tomar la radical decisión, el futuro de Jim Carrey fuera de las cámaras estaría en su mansión de California.

Jim Carrey anuncia su retiro de la actuación luego de “Sonic 2”. (Foto: AFP)

¿CÓMO ES LA MANSIÓN DE JIM CARREY?

El hogar del afamado actor se encuentra en Brentwood, California, y fue construido en 1951 con un estilo rancho, el cual fue comprado por Jim Carrey en 1994 por 3,8 millones de dólares.

Con el pasar de los años, fusionó su rancho con el lote de al lado, que adquirió por 1,7 millones de dólares.

Actualmente, el predio posee 8029 pies cuadrados y posee cinco recámaras y nueve baños, comedor, sala de estar, cuarto de lavado, entre otros. Además del exterior, donde se destacan las áreas verdes, piscina, spa, casa de huéspedes, canchas de tenis, entre otros.

Toda la residencia Carrey está valorizada actualmente en más de 10 millones de dólares.