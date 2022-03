Jimmy Álvarez es un reconocido influencer que está al frente de “Pongámoslo a prueba”, una de las cuentas más populares en TikTok que se encarga de dar a conocer si los productos que promocionan diversas marcas o empresas son realmente lo que dicen ser, algo que lo ha convertido en todo un éxito, toda vez que tiene millones de seguidores.

MÁS INFORMACIÓN: Detienen a influencer que presumía vida de lujos en redes sociales y en realidad era narcotraficante

Sin embargo, él entro en polémica con un usuario identificado como @expectoraka que volvió viral un video, que tuvo más de 2 millones de reproducciones, al asegurar que a través de su cuenta hacía publicidad falsa, luego de haber recibido unas “cajas mágicas” de una tienda que supuestamente él promocionaba.

“Espero tampoco te lo estés creyendo y les diré por qué: a influencers les han estado pagando, patrocinando videos y obviamente les mandan buenas cosas. En mi caso, y como les pasará a muchos de ustedes, mi caja no fue patrocinada y todo lo que venía dentro era una porquería”, dijo después de mostrar un fragmento de un video de “Pongámoslo a prueba”.

Tras ello, el tiktoker no se quedó con los brazos cruzados y respondió: “Es algo lógico, he visto influencers que abren cajas y hasta yo pensé eso, pero el problema aquí es que con ese tipo de videos, él está dañando mi reputación”, al tiempo de señalar que lo que muestra lo paga él solo y no recibe regalos. Al final, el usuario pidió disculpas que fueron aceptadas.

Debido al incidente que ocurrió, muchos se preguntan quién es exactamente Jimmy Álvarez; si aún no lo sabes, te lo contamos a continuación.

¿QUIÉN ES JIMMY ÁLVAREZ DE “PONGÁMOSLO A PRUEBA”?

Jimmy Álvarez es un conocido influencer que salto a la fama el año 2018 cuando creó en YouTube “Pongámoslo a prueba”, el cual también subía a Facebook, pero con la llegada de la pandemia a causa del COVID-19 y al notar que TikTok se había hecho muy popular decidió también incluir su contenido a esta red social.

“Con la pandemia todo mundo usaba TikTok, entonces dije que hay que seguir innovando y entraba a TikTok y decía que eran puros bailes, contenido que no me gustaba, pero me fui dando cuenta que no es eso, el algoritmo al principio te muestra de todo y después aprende de ti, cuanto consumes de baile, belleza, salud mental y te empieza a mostrar de eso. Es una plataforma en la que puedes aprender mucho”, señaló según publica Milenio.

Tanta fue la aceptación de la gente que llegó a tener más de 20 millones de seguidores, por lo que él no duda en subir cada vez más contenido de calidad.

Tenía un canal de Youtube “Mensajeros urbanos”

Pero antes de hacerse popular con “Pongámoslo a prueba”, ocho años antes también tenía otro canal de YouTube llamado “Mensajeros urbanos”, con el que hacía experimentos sociales. Aquí tocaba temas de discriminación, acoso y otras problemáticas.

Este duró cinco años y durante este tiempo buscó crear conciencia en la ciudadanía. Tras ese periodo y al no poder tocar algunos temas por ser controversiales, cerró su ciclo, dijo en una entrevista a M2.

¿Dónde nació Jimmy Álvarez?

Jimmy Álvarez nació el 20 de junio de 1989 en México y actualmente tiene 32 años.

Estatura de Jimmy Álvarez

Jimmy Álvarez mide 1.75 m.

Signo zodiacal

El signo zodiacal de Jimmy Álvarez es géminis.

Redes sociales de Jimmy Álvarez