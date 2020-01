Jimmy Santi contó de todo en “El valor de la verdad”. Tras responder a 20 interrogantes se llevó S/25 mil. Durante el programa contó algunos pasajes duros que le tocó vivir por haber confiado en personas que se aprovecharon de él.

Entre todas las interrogantes que contestó, hubo una que llamó la atención de muchos y es que reveló el Vladimiro Montesinos le ofreció dinero y lo invitó a las Suites de Barranco.

“Yo fui muy amigo de la señora Susan Higuchi y ella misma me enseñó las partes donde le metieron electricidad. Por intermedio de una tercera persona, que no puedo mencionar su nombre, supe que Vladimiro Montesinos quería hablar conmigo”, señaló.

Para aquella época, Santi estaba postulando a la alcaldía de Jesús María y al recibir el respaldo de los vecinos de este distrito, llamó la atención del ex asesor presidencial de Alberto Fujimori. Al conocer la propuesta, dijo que Higuchi le había advertido que no vaya al SIN.

“Fuimos a un restaurante donde me enseñó un maletín con 50 mil dólares. Era para cambiarme al partido que me ofrecían [Vamos vecino], diciéndome que ahí estaba lo que había invertido y que el resto lo use en mi campaña. Me negué y se molestó”, contó.

Aunque la conversación no culminó como lo había pensado Montesinos, igual dio la orden de que llevaran a Jimmy Santi y a su seguridad a las Suites de Barranco para que se diviertan.

“Quería conocer las Suites porque a ese lugar solo iba gente de plata. La pasamos bien (…). Tras ello, mi candidatura se fue a la miércoles porque me atacaron en la prensa que se encargó de desarrollar homofobia contra mí”, manifestó.

En otro momento dio a conocer que tras descubrir que dos de sus amigos, a quienes consideraba como sus hijos, lo engañaron, estafaron y se llevaron todos sus ahorros entró en depresión, al punto de querer quitarse la vida con una pistola.

“Tenía miedo de quedar en la miseria y de causar lástima en las personas (…). Tengo arma en casa, me la puse aquí y aquí [señalando su sien y boca], pero la mano de dos me detuvo porque me quiere tener un tiempo más. Somos payasos de la vida que nacemos para divertir y algunos nacemos para divertir y ser abusados por la bondad. Se te va quitando las ganas de ser bueno y no creer en cantos de sirenas”, le manifestó a Beto Ortiz.

Asimismo, narró que la madre de su hijo lo negó y separó de su pequeño cuando tenía 6 años. Esto no le impidió que lo siga viendo, pues cuando estaba en México viajaba constantemente a verlo, pero a pedidos de su expareja no le dijo que era su verdadero progenitor. Al final, él se enteró de sus lazos de sangre a los 14 años, que ahora tiene 50 años. Ahora la relación no está muy bien entre ambos.

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Te metía la mano un compañero del colegio?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Le clavaste un lapicero a un compañero de colegio?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Fue tu primera vez en un prostíbulo?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Fuiste amante de una vedette comprometida?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Te ofreció un conde italiano un Lamborghini?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Te molesta que te digan maricón?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Amenazaste con un cuchillo a un repartidor de gaseosas?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Te agarraron a botellazos en bar?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Muestras tu foto calato a todo el mundo?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Te invitó Vladimiro Montesinos a las Suites de Barranco?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Fue a verte a uno de tus shows el presidente Belaunde?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Trabajaste en un night club en México?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Te negaba la madre de tu hijo?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Te manoseó un sacerdote?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Estuviste a punto de suicidarte?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Le temes a la vejez?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Te has hecho más de diez cirugías estéticas?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Te robaron 200 mil dólares?

Respuesta: Sí (Verdad)

19. ¿Odias que te digan Chin Chin?

Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Eres un sugar daddy?

Tocan el botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Has consumido cocaína?

Respuesta: Sí (Verdad)

