A los 79 años, y con casi seis décadas de carrera artística, Joan Manuel Serrat ha decidido ponerle punto final a sus presentaciones musicales este 2022. El natural de Barcelona realizará un tour de despedida que arrancó en Nueva York y, como no podía ser de otra manera, México estará dentro de sus paradas, con cinco conciertos, en los que su público, conformado por varias generaciones, disfrutará de sus temas clásicos.

Y es que México tiene un significado especial para el intérprete de canciones como “La mujer que yo quiero”, “De vez en cuando la vida”, “No hago otra cosa que...” y “Aquellas pequeñas cosas”: fue el país que le dio refugio durante la dictadura de Franco en España. Desde aquel entonces, el compositor catalán tiene dos patrias.

“No es verdad que tengamos una patria en cada lado, tenemos las dos en cada lugar, además se pueden tener perfectamente con toda normalidad, lo sé porque yo las tengo (...) llegué en el 69, y en el 75 me tuve que quedar a causa de unas declaraciones. Me obligaron a quedarme porque se me abrió un proceso. Me quedé aquí en México y aquí también encontré mi casa”, dijo Serrat en 2014.

¿POR QUÉ JOAN MANUEL SERRAT SE RETIRA?

En una entrevista con el conductor Gerardo Rozín, el cantante explicó de qué manera la pandemia fue determinante en su decisión de retirarse de los escenarios. “Es una decisión guiada más por el sentimiento que por la razón. Empezó con el covid que nos alejó de los escenarios. Fueron dos años largos, duros, con grandes pérdidas, y con mucho tiempo de reflexión”, aseveró Joan Manuel Serrat.

Sin embargo, el español aseguro que no es un retiro total de la música, pues solo dejará de presentarse en conciertos, pero continuará haciendo música e, incluso, dejó abierta la posibilidad de grabar un nuevo disco. “

“Yo pensaba que todo es muy frágil, somos muy frágiles, entonces pensé que antes de que me retire el tiempo, una pandemia o los espectadores, bueno... mejor me retiro solo, pero de los escenarios, no de la música ni de escribir. Retirarme a los 79 años no está mal, es una buena edad y creo que es una buena elección”, puntualizó.

¿CUÁNDO SE PRESENTA JOAN MANUEL SERRAT EN MÉXICO?

Las presentaciones de Joan Manuel Serrat, que lleva 57 años de carrera musical, comenzó este martes 10 de mayo con un recital en la ciudad de Puebla. Este jueves 12 dará un espectáculo en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el sábado 14 en el Auditorio Pabellón M. de Monterrey.

Sus dos últimas fechas serán el miércoles 18 y jueves 19 de mayo en Ciudad de México, donde se presentará en el Auditorio Nacional. Puedes adquirir los boletos a través del sitio web de Ticketmaster o directamente en la taquilla de los recintos.