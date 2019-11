Joaquin Sabina y la periodista peruana Jimena Coronado mantienen una relación sentimental desde hace 20 años. Su historia de amor ha dado un paso importante, recientemente el cantante español le pidió matrimonio en una escena tradicional y romántica: rodilla al suelo y con un anillo en la mano.

La noticia la confirmó Joan Manuel Serrat, su amigo y compañero de gira por Argentina, en entrevista con el programa Teleshow. Durante la conversación, y entre bromas, ambos confesaron este importante acontecimiento.

“Sabes yo de Joaquín, sí (sé algo que lo hizo muy feliz). Lo puedo contar también, fue hace pocos días. Cuando le pidió casarse a Jimena, pues lo vi. Se arrodilló y le regaló un anillo (fue tan hermoso)”, contó Serrat mirando a Sabina con una sonrisa en el rostro.

Joaquín Sabina y Jimena Coronado tiene una relación de 20 años. Foto: AFP

Por su parte, Joaquin Sabina dio más detalles de cómo fue la pedida de mano. "Yo tengo 70 años, el día que la Jime cumplió 50, doblé la cerviz y en verso…", contó el cantante español entre risas.

La historia de amor entre el poeta y la periodista inició hace 20 años en Lima. Sin embargo, pocos conocen los detalles de cómo se conoció la pareja y cómo lograron unir sus vidas. En una entrevista, ambos cuentan varios aspectos muy íntimos de su romance.

JOAQUÍN SABINA Y JIMENA CORONADO: ¿CÓMO SE CONOCIERON?

El cantautor español y la periodista peruana se conocieron en 1994 en Lima, año en que murió Julio Ramón Ribeyro. Ella le realizó una sesión de fotos como parte de su trabajo para una revista local.

Para ser exactos, era setiembre de 1994 y Jimena Coronado acudía al Hotel Sheraton para hacerle una sesión de fotos a Joaquin Sabina para la revista Somos del diario El Comercio. Cuando se vieron, entre ambos surgió una conexión especial.

“Yo estaba detrás de la cámara y estaba haciendo fotos para una revista. Lo saqué al balcón para hacerle unas fotos con Lima detrás y en ese momento aprovechó y me preguntó: ‘Y dónde vas unas copas después’. Le respondí: 'Yo voy a un lugar llamado La Noche’. Y me dijo ‘¿Y a qué hora vas a ir’?”.

Joaquín Sabina y Jimena Coronado se conocieron en Lima en 1994. Foto: AFP

Jimena confirmó que estaría a las diez de la noche en el bar, sin embargo, Joaquín llegó pasada la una de la mañana. Ella estaba con unas amigas tomando unas copas y luego se vieron.

“Pasé por delante de su mesa para que me viera y me dijo ‘Jimena’. Se acordó de mi nombre y me senté”, contó la fotógrafa en la única entrevista donde se le escucha hablar sobre su romance con el famoso compositor español.

Para ese entonces, cada uno había iniciado una relación amorosa, por lo que su romance no se dio. Joaquín Sabina viajaba constantemente promocionando su música y sus otras obras, mientas que ella siguió con su trabajo de reportera gráfica en Lima.

Joaquín Sabina y Jimena Coronado están por casarse. Foto: AFP

La distancia entre ambos no fue impedimento para que siguieran en contacto, incluso pudieron encontrarse en México y Cuba. Para 1999, Joaquín terminaba una relación y escribía su álbum ’19 días y 500 noches'.

En una etapa muy triste en su vida, leyó una carta que Jimena le envió, el cual decía: “Ya no tengo novio”. Así fue como ambos retomaron definitivamente esa conexión que nació cinco años antes.

“¡A mí me acababa de dejar mi novia!, la llamé inmediatamente: ‘Rubia, nos vamos a Venecia’. Ella me dijo: ‘No, vamos a Garibaldi’. Es la plaza de los mariachis en México y ahí nos fuimos”, contó.

Joaquín Sabina y Jimena Coronado. Foto: AFP

Sin embargo, convencerla para iniciar un noviazgo y que se vaya a vivir con él en España no fue fácil. Jimena trabajaba en una librería y regresó a Lima. Ahí es cuando Joaquín, que odia hablar por teléfono, aplicó el popular “el que la sigue la consigue”. "La llamé dos meses seguidos”, confesó.

Tiempo después se mudaron juntos para vivir en España. Él la convirtió en su musa y le escribió una canción ‘Rosa de Lima’, que lanzó en el año 2000. Doce meses más tarde (23 de agosto del 2001), Joaquín Sabina, a los 52 años, sufrió un derrame cerebral que lo paralizó. La vida de ambos se unió más que nunca.