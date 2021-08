Joey King ha tenido un nuevo gran momento en su carrera al protagonizar “El stand de los besos 3”, una película de Netflix en la que interpreta a Elle Evans. La actriz estadounidense ha tenido un camino que empezó desde muy pequeña, que la ha convertido en una de las actrices con más proyección en la actualidad.

Ella nació el 30 de julio de 1999 en Los Ángeles, California, donde todavía reside en la actualidad junto a su madre y sus hermanas. Ella ha participado en películas y series antes de alcanzar una mayor popularidad por la mencionada cinta.

Por ello, aquí se repasan los datos cruciales para conocer y comprender mejor la gran carrera que ha tenido la estrella en la industria del entretenimiento.

‘El Stand de los Besos 3′ es uno de los estrenos más esperados de este año. (Foto. Netflix)

10. TRAYECTORIA

A pesar de que su carrera ha despegado más por “El stand de los besos”, Joey King empezó a actuar desde muy pequeña, a los 3 años, en producciones teatrales junto a sus hermanas y también estuvo en comerciales de cereales. Su debut fue en un episodios de “Zack y Cody”. Obtuvo el papel de Ramona Quimby en “Ramona and Beezus” y luego tuvo participaciones en “El Conjuro”, “Batman: El caballero de la noche asciende”, “Loco y estúpido amor”, entre otras producciones en las que compartió roles con Anne Hathaway, Christian Bale, Mila Kunis, Marion Cotillar, Emma Stone, entre otros.

9. SU RELACIÓN SENTIMENTAL

Se sabe que, en la actualidad, Joey King se encuentra saliendo con Steven Piet, el productor de la serie “The Act”. Ambos han aparecido juntos en diversos eventos, como en la alfombra roja de los Emmy Awards. En ese momento, se especuló del tipo de relación que tenían las estrellas, hasta que ambos oficializaron su amor a través de fotografías de sus citas. Su anterior pareja fue Jacob Elordi, quien también salió con Zendaya.

8. SU ESTILO DE VIDA

A través de su cuenta oficial en Instagram, Joey King ha demostrado que gusta de un estilo de vida muy saludable. En fotos y videos, la famosa ha compartido los momentos en que practica el senderismo y su tipo de alimentación, saludable y balanceada. Por supuesto, ha demostrado que no es una fanática de los ejercicios pero sí disfruta de mantener una vida activa y lo menos sedentaria posible.

7. RECONOCIMIENTOS

A pesar de su juventud, Joey King ha tenido una fructífera carrera, la que se ha visto reflejado también en los numerosos premios y nominaciones que ha tenido hasta ahora. A sus 19 años recibió su primera nominación como “Mejor actriz principal” a los Premios Emmy, así como en los Golden Globes, por su participación en la película “The Act”. Y ganó un premio como “Actriz favorita de cine” por su trabajo en “The Kissing Booth” en los “Kids’ Choice Awards”.

6. INFLUENCER

Joey King tiene un gusto muy particular por las redes sociales, ya que es muy activa en sus cuentas, en especial en Instagram. La actriz, de esta manera, es una influencer que tiene 18.5 millones de seguidores. King no solo publica fotos de su vida cotidiana sino también de sus proyectos y las novedades que tendrá frente a las pantallas.

5. VIDEOS DE TAYLOR SWIFT

La actriz Joey King no solo ha tenido una prolífica trayectoria en la industria del cine y la televisión, sino que también ha aparecido en videos musicales. Uno de los más recordados es la participación que tuvo en el videoclip de “Mean”, la canción de la estrella Taylor Swift en 2011. King también ha salido en “Sue Me” de Sabrina Carpenter en 2018.

4. TATUAJES

Una de las aficiones de la artista son los tatuajes. Y ella se ha encargado de mostrarlos a través de sus redes sociales, en especial los que no se ven a primera vista. Además, su gusto por la tinta en la piel tiene otra dimensión para ella porque representan significados especiales con las personas que más quiere, como su hermana Kelli, con quien comparte el tatuaje de la “Osa Mayor”.

Joey King dijo que aunque su primera cita no resultó como hubiera querido, la recuerdan con cariño (Foto: AFP)

3. SUS HERMANAS

De esta manera, Joey King ha demostrado a sus seguidores que su relación con sus hermanas es la mejor que puede tener en la vida. Ellas son Hunter y Kelli, de 26 y 27 años, respectivamente, y también se dedican al mundo de la actuación. Las tres suelen compartir gratos momentos que quedaron registrados en las redes sociales. Además, Hunter y Joey tuvieron una participación especial juntas en un capítulo de “Nail It”.

2. SUPERHÉROE FAVORITO

La actriz Joey King ha manifestado, en más de una oportunidad, que su superhéroe favorito es “Spider-Man”, el buen vecino y uno de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Muchos de sus fans esperan que, ante su rápido ascenso en su carrera, pueda a formar parte del MCU en el universo de su héroe preferido.

1. CONCIENCIA SOCIAL

King ha manifestado sus ideas política y sociales, participando de movimientos sociales en su país. En 2018, por ejemplo, formó parte del movimiento “March for Our Lives”, al lado de sus familiares y su pareja Jacob Elordi. En esa oportunidad, se expresó a favor del control de armas en Estados Unidos. También ha señalado su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y de “Black Lives Matter”.

¿DE QUÉ TRATA “EL STAND DE LOS BESOS 3″?

La película “El stand de los besos 3″, que acaba de ser estrenada en Netflix, seguirá centrándose en la historia de Elle Evans (Joey King). Ella deberá decidir entre cumplir su sueño de estudiar en Berkeley, junto a su mejor amigo Lee (Joel Courtney) o ir a Harvard con su novio Noah (Jacob Elordi).

Netflix lanzó oficialmente el tráiler de la tercera temporada de película de “El stand de los besos”, las estrellas juveniles Joel Courtney, Joey King y Jacob Elordi regresaran para darle fin a la trilogía. (Fuente: Netflix)