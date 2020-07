Joey King, protagonista de “El stand de los besos” , tuvo que contar cuál fue la peor cita que tuvo en su vida, luego de perder un reto en el canal digital de “The Ellen DeGeneres Show”. Para sorpresa de muchos, la actriz señaló que esto ocurrió hace tiempo y que sólo se dio cuenta de que estaba en un encuentro romántico hasta que éste terminó.

A la pregunta: ¿cuál fue tu peor cita?, la muchacha dijo que no tenía palabras para describir ese momento que calificó como un verdadero fracaso .

“Me siento mal. Fue con un amigo mío, con quien hasta ahora mantengo una amistad. Fue malo porque no sabía que era una cita , y luego, al final del día, me pidieron que saliera con esa persona y dije: ‘Espera, ¿fue una cita?’ Me siento tan mal'”, manifestó.

Joey King dijo que aunque su primera cita no resultó como hubiera querido, la recuerdan con cariño (Foto: AFP)

Precisó que no tenía nada contra esa persona, pues fueron a comer como dos amigos, al menos eso creía, cuando de pronto su acompañante le consultó si quería salir otra vez.

A pesar de que no se percató que realmente estaba en su primera cita, fue una nueva experiencia vivida. “Al final me siento bien porque fue la primera vez que alguien me invitaba a salir” , dijo Joey King .

¿QUIÉN ES JOEY KING?

Joey Lynn King nació en Los Ángeles, California, el 30 de julio de 1999. Es una actriz estadounidense conocida por su papel protagónico de Ramona Quimby en “Ramona and Beezus”.

También ha aparecido en películas como “Oz the Great and Powerful”, “The Conjuring”, “White House Down”, “Wish Upon” y “The Kissing Booth”; así como en las series “The Act”, la cual le valió nominaciones a diversos premios.

Joey King llega para la 45° edición anual de E! Premios People's Choice en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, el 10 de noviembre de 2019 (Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)

“THE KISSING BOOTH”

“The Kissing Booth” (El stand de los besos, en español) es una comedia romántica de 2018 basada en la novela homónima de la autora Beth Reekles. La película fue lanzada el 11 de mayo de 2018 por Netflix .

La trama narra la vida de Elle Evans (Joey King), una estudiante de preparatoria de 16 años, que ha intentado, pero nunca ha sido besada.

Para la recaudación de fondos, Elle y Lee deciden poner un puesto de besos sin imaginar que terminaría besando a Noah, el chico más guapo y popular de su escuela.

Tras darse cuenta de que sienten algo el uno por el otro, se ven envueltos en un romance secreto, el problema es que ese chico no es nada menos que el hermano mayor de su mejor amigo con el que ha pasado toda su infancia, por lo que tendrá que decidir entre la amistad de Lee o seguir a su corazón y tener un romance público con Noah.

