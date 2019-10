Johana Cubillas ofreció una entrevista al programa "Mujeres Al Mando" luego que el Poder Judicial ordenara que su padre, el exseleccionado nacional Teófilo Cubillas, le pague las pensiones de alimentos correspondientes a 11 años que le adeuda.

La joven, que es periodista deportiva, ofreció en el espacio que transmite Latina algunos detalles de su relación con su progenitor y cómo fue que se originó que quiebre de su relación, hace casi 12 años, cuando le pidió ayuda económica.

“Yo tuve una buena relación con mi papá hasta que cumplí 17 años (…) Sin embargo, él nunca me dio ni un sol en todos esos años. Mi mamá tuvo una crisis económica fuerte y a raíz de eso es que le pedimos a mi papá que nos ayude a pagar la mitad de mi universidad y ahí es cuando se vuelve loco”, dijo.

Johana Cubillas indicó que todos sus gastos siempre los pagó su madre e indicó que en muchas entrevistas que le han hecho, ha tenido que hablar bien del exfutbolista "para mantener bien su imagen".

"Nunca dije nada malo de él con la esperanza de que un día recapacite y tengamos una buena relación, pero a estas alturas lo veo imposible", indicó.

“Siento que se ha burlado de mí por 12 años, porque en todo ese tiempo no me habla. Yo he intentado comunicarme con él, no me dirige la palabra, no le interesa mi vida… Desde ese día (que le pidió ayuda) dejé de existir para él”, agregó.

Con la voz entrecortada, Johana Cubillas aseguró intentó comunicarse incontables veces con su padre e incluso pensó en abandonar el proceso judicial con tal de que tuvieran una buena relación, pero nunca hubo un intento de acercamiento de parte del futbolista.

“Yo no pude ir al set (de “Mujeres Al Mando”) porque sufro desde hace tiempo de ataques de pánico a raíz de que cada vez que yo llamaba a mi papá me cortaba el teléfono, no le interesaba hablar conmigo”, reveló.

Asimismo se dirigió a aquellas personas que la han criticado por demandar a Teófilo Cubillas: “La gente habla muchas cosas, pero tienen idea de lo que ha sido mi vida. Yo he tenido incontables operaciones porque nací con espina bífida y él nunca en su vida ha estado presente y en el único momento que le pedimos ayuda él desapareció”.

“Mi papá no sabe si yo vivo, si como, si tengo problemas… Me casé en marzo de este año, obviamente no recibí ni un mensaje de él, nunca ha estado en los momentos importantes de mi vida y la gente dice que soy una mala hija, pero en realidad el mal padre es él”, manifestó.

En tal sentido, Johana Cubillas también reveló las duras palabras que le dijo Teófilo Cubillas cuando se enteró que de la demanda de alimentos. “A mí me decía: ‘¿Tú crees que me vas a ganar? No sabes con quién te estás metiendo’. Y, efectivamente me ha tomado casi 12 años””, contó.

Según la hija del popular ‘Nene’, el futbolista habría estado confiado de un resultado a su favor cuando permanecía en el cargo el hoy ex Juez Supremo César Hinostroza. “Estoy segura de que mi papá nunca en la vida se imaginó de que iba a salir del Poder Judicial y por eso estaba seguro de que no iba a pagar ni un sol", indicó.