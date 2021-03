Johanna Fadul y Juanse Quintero son una de las parejas más queridas y estables del mundo del entretenimiento colombiano. Ellos se casaron el año 2015 y desde que están juntos han superado diversas dificultades que puso a prueba su amor. El más trágico: la pérdida de sus gemelas.

Tras este difícil momento, ellos reforzaron las bases de su relación y siguieron adelante; sin embargo, durante la cuarentena por el COVID-19, la actriz, quien dio vida a Daniela Barrera Beltrán en “Sin senos sí hay paraíso”, pensó en divorciarse del cantante.

En "Sin senos sí hay paraíso", la actriz Johanna Fadul dio vida a Daniela, la hija de 'La Diabla'. (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ PENSÓ SEPARARSE?

Durante una entrevista para AutoStar TV, la colombiana de 35 años contó la crisis matrimonial que vivió en plena pandemia, justo cuando estaba viviendo en la casa de sus suegros. Según narró, esto surgió luego de algunos problemas hormonales a raíz del tratamiento que siguió cuando su periodo menstrual se detuvo después del fallecimiento de sus pequeñas.

Como se sabe, hace más de cuatro años, la actriz quedó embarazada de gemelas, pero al séptimo mes de gestación, el parto se adelantó sin que ellas lograran sobrevivir.

“Tengo unos suegros maravillosos, creo que soy afortunada de haber caído en esta familia que es muy unida, donde la convivencia era chévere y amena. Pero… cuando perdí mis bebés hace cuatro años, a mí mi periodo no me llegaba, estaba mal y caí en manos de un endocrino; después de más de cuatro años, me vino [la menstruación]. Durante ese proceso, tuve cambios hormonales que ni yo me aguantaba a mí misma”, manifestó.

La actriz junto a su esposo el actor, empresario, presentador y cantante colombiano Juanse Quintero. (Foto: Johanna Fadul / Instagram)

Fadul señaló que todo ocurrió cuando tuvo que convivir con la familia de su esposo debido a que por la pandemia no le pudieron entregar las llaves de su nuevo departamento.

“Yo no quería ver a mis suegros, no quería ver a Juanse, quería salir de esa casa. Una cosa desesperante. Yo hablaba con el endocrino y le decía: ‘De verdad, estoy hasta que me separo’”, reveló.

La pareja de esposos es una de las más admiradas en Colombia. (Foto: Johanna Fadul / Instagram)

Y es para la actriz, si bien se sentía cómoda con sus suegros, sentía que su vida conyugal se estaba perdiendo y cada uno se dedicaba a hacer sus cosas por separado. A esto se sumó su intimidad, la cual se vio seriamente afectada.

“El departamento de mis suegros era como una caja de fósforos, incluso el caurto de ellos estaba frente al nuestro. [Por eso] cuando ellos salían por alguna razón: ‘Papito, aproveche’, pero estas salidas eran muy esporádicas… ¡y en cuarentena! Eso también nos venía afectando un poco y decidimos salir. No por una mala convivencia, sino por nuestra relación”, explicó Johanna.

Ahora, la actriz y el cantante, quienes buscan darle prioridad a su matrimonio, se instalaron en otro apartamento temporal, mientras les entregan las nuevas llaves de su propiedad.