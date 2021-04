Johanna Fadul siempre será recordada por su personaje de “Daniela”, la hija de “La diabla” en la telenovela “Sin senos sí hay paraíso” de Telemundo. Desde ese momento, la colombiana ganó mucha popularidad y este 2020 volvió a emocionar a sus fans tras su regreso a las pantallas en “Operación pacifico”.

Johanna Fadul y Juanse Quintero son una de las parejas más queridas y estables del mundo del entretenimiento colombiano. Ellos se casaron el año 2015 y desde que están juntos han superado diversas dificultades que puso a prueba su amor. El más trágico: la pérdida de sus gemelas.

Tras este difícil momento, ellos reforzaron las bases de su relación y siguieron adelante; sin embargo, durante la cuarentena por el COVID-19, la actriz, quien dio vida a Daniela Barrera Beltrán, pensó en divorciarse del cantante. Ahora, la actriz y el cantante, quienes buscan darle prioridad a su matrimonio.

Actualmente ambos se encuentran en su mejor momento y con planes de vida, son varios años los que ya llevan juntos y aunque no es fácil la vida en pareja, hoy día están felices. Se conocieron desde que eran muy jóvenes, se han convertido hoy día en la pareja del momento. Aquí te contamos como se conocieron.

¿CÓMO SE CONOCIERON JOHANNA FADUL Y JUANSE QUINTERO?

“Estábamos en el carro de él y me dijo ‘tú me estás gustando’, y yo le dije ‘ay sí, yo sé, tú también’, y ahí fue el primer beso, que fue también muy lindo, y entonces yo le dije: ‘no, pero qué… ¿usted no me va a pedir el cuadre Juan Sebastián?’ y me dijo ‘ah no, ¿quieres cuadrarte?, pues pídemelo tú’”, contó la actriz a Andrés Wilches en una conversación en Bogotá.

Johanna recordó cómo se conoció a Juanse, con quien lamentablemente vivió la tragedia de perder a sus gemelas cuando aún estaban en su vientre. “Nosotros nos conocemos hace muchos años atrás, pero Juanse es tres años menor que yo. En esa época yo tendría, quizá, 18 años y él 15. Yo ya me sentía una niña madura, era mayor de edad… y para mí, él era un bebé”.

Se conocieron en una fiesta en la cual, Juanse le pidió el número y se comenzaron a hablar, poco a poco conocieron los padres de cada uno, Juanse la invitó a salir la primera vez, en ese momento él no tenía carro, así que salieron en bus. Que a ella como la había montado en un bus ella ya no quería nada con él.

Juanse le conoció varios novios, pero aún para él, ella era muy bonita, fueron al mirador, él le encantaba y su corazón latía mucho por ella. Fue ahí donde no se querían separar y se dieron el primer beso. Que claramente para ambos fue mágico y los dejó marcados a el uno por el otro, y así poco a poco siguieron en contacto.

El romance comenzó cuando ella, después de pasar un tiempo en México, regresó a Colombia. “Le dije: ‘mira Juanse, yo voy para Bogotá, veámonos, nos tomamos un cafécito’ […] y desde ese día, hasta que yo me devolví para México, nos veíamos todos los días… juntos, juntos, juntos… y ni un beso. O sea, nada”. llegando luego el matrimonio por lo civil.