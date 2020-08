“The Ren & Stimpy Show” es una de las series animadas más recordadas de Nickelodeon al igual que su creador John Kricfalusi, aunque no por las mismas razones. “Happy Happy Joy Joy: The Ren & Stimpy Story”, un documental que se estrenó en el Festival de Cine Sundance 2020 y llegará a los servicios de transmisión el 14 de agosto, reveló el maltrato laboral cometido por el animador y reavivó las denuncias abuso sexual en su contra.

En 1991, Nickelodeon buscaba diversificarse en la programación animada original y llamarse Nicktoons, mientras que Vanessa Coffey, la entonces productora ejecutiva, estaba interesada en ideas extrañas y únicas. En ese contexto apareció Kricfalusi con dos de sus creaciones: Ren, un perro chihuahua altamente volátil, y Stimpy, un gato tonto.

Aunque “The Ren & Stimpy Show” fue elogiado por los críticos y por el público el temperamento de John Kricfalusi empeoraba, llegando incluso a romper y rehacer dibujos de sus empleados ya terminados. “Si lo atenuaran obtendrían lo que la gente llama ‘una paliza’”, señaló un trabajador en el documental, otro dijo que era “un tipo de Hitler”, según reportó New York Post.

Esa obsesión con la calidad provocó retrasos y un incremento del presupuesto hasta que fue despedido tras la segunda temporada de su show animado. Finalmente, la serie terminó en 1996, y los dos últimos episodios se transmitieron en MTV.

John Kricfalusi también aparecerá en el documental "Happy Happy Joy Joy: The Ren & Stimpy Story" (Foto: Gravitas Ventures)

LAS DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES

En 2018, Buzzfeed reveló que en 1997, cuando el animador tenía 42 años, mantuvo una relación sexual con Robyn Byrd, una joven de 16 años, y luego con Katie Rice, otra adolescente. La primera contó su perturbadora historia en el documental “Happy Happy Joy Joy: The Ren & Stimpy Story”.

Byrd explicó que era fanática de “Ren & Stimpy” y cuando tenía 13 años le escribió una carta al creador John Kricfalusi. La respuesta de su ídolo le hizo pensar que la ayudaría a convertirse en una gran artista y tal vez algún día conseguir un trabajo en Nickelodeon, sin embargo, eso no era lo que él buscaba.

De acuerdo con el artículo de Buzzfeed, John K. llevó a Robyn Byrd, de 16 años, a Los Angeles para mostrarle su estudio y hablar sobre su futuro, pero también aprovechó el viaje para tocarle sus genitales a través de su pijama. En el verano de 1997, la joven realizó una pasantía en Spumco, el estudio de Kricfalusi, y vivió con él como su novia. Más tarde, ella prefirió huir de la animación y de ese hombre.

"Estaba aislada de todos los que conozco, toda mi adolescencia de 14 a 21 años", señaló Robyn Byrd en el documental. Y tal como reporta New York Post, ella no quiere que los fanáticos de "The Ren & Stimpy Show" abandonen un preciado recuerdo de la infancia, aunque el de ella está marcado para siempre. "Todavía tengo pesadillas sobre él", agregó.

Por su parte, Vanessa Coffey dijo entre lágrimas en el documental dirigido por Ron Cicero: “Me dolió que usara ‘Ren & Stimpy’ de esa manera”.