El experimentado actor John Saxon, recordado por actuar con Bruce Lee en “Operación Dragon” y participar en tres películas de “Pesadilla en Elm Street”, falleció a los 83 años. Saxon murió de neumonía en Murfreesboro, Tennessee, según confirmó su esposa, Gloria Martel, a The Hollywood Reporter.

A lo largo de su carrera, el actor tuvo participación en diversas producciones. Entre los años 1969 y 1972 dio vida al cirujano ‘Theodore Stuart’ en el segmento “The New Doctors” de la serie dramática de NBC “The Bold Ones”. Además, su papel de un bandido mexicano en “The Appaloosa” (1966) le valió un Globo de Oro.

Saxon fue descubierto por el mismo agente que catapultó las carreras de Rock Hudson y Tab Hunter. Su primera aparición en la industria fue en “The Unguarded Moment” (1956), como una perturbada estrella de fútbol de la escuela secundaria que se burla de Esther Williams.

Uno de sus proyectos más destacados fue con Warner Bros en “Operación Dragon” (1973), la primera película estadounidense de Bruce Lee y la última antes de su muerte a los 32 años. En ella, Saxon interpretó a Roper, un luchador de artes marciales.

Saxon también interpretó al policía ‘Donald Thompson’ en la primera y tercera película de la franquicia “Pesadilla en Elm Street”, donde finalmente fue asesinado por Freddy Krueger. Luego regresó para interpretar una versión de sí mismo en “New Nightmare” (1994).

El actor también ha participado en títulos como “Mario Bava’s Evil Eye” (1963), “Otto Preminger’s The Cardinal” (1963), “Blood Beast From Outer Space” (1965), “The Swiss Conspiracy” (1976), “Wrong Is Right” (1982), “Richard Brooks’ Fever Pitch” (1985), “Beverly Hills Cop III” (1994) and “God’s Ears” (2008).

Sobre su vida personal, John Saxon se casó tres veces. La primera con la guionista Mary Ann Murphy, luego con la actriz Elizabeth Saxon y, desde el 2008, con la cosmetóloga Gloria Martel. Le sobreviven su hijo, Antonio, y su hermana, Dolores.

