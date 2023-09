“John Wick” es una de las sagas de acción más famosas de los últimos años. La historia de Baba Yaga atrajo a millones de personas a las salas de cine, quienes estaban dispuestas a ver cada una de las aventuras del personaje interpretado por Keanu Reeves. Por eso, quizá te preguntes cuál es la mejor película de la franquicia. En esta nota, te presentamos el ranking de los cuatro largometrajes estrenados hasta el momento.

Vale precisar que el universo de “John Wick” se ha expandido más allá de la pantalla grande. En ese sentido, la serie “The Continental: From the World of John Wick” (”El Continental: Del mundo de John Wick”) ya puede verse a través de streaming.

Además, otro proyecto de la franquicia que espera su lanzamiento es “Ballerina”, film protagonizado por Ana de Armas, en el que una joven asesina busca vengarse de quienes asesinaron a su familia.

Keanu Reeves protagoniza “John Wick” desde 2014, cuando asumió el papel del asesino a sueldo retirado que regresa para vengarse (Foto: Lionsgate)

RANKING DE LAS PELÍCULAS DE “JOHN WICK”

Es común creer que las secuelas de cine no conservan la calidad de las producciones originales, por lo que han sido criticadas por los fans y especialistas. Sin embargo, podríamos decir que la saga “John Wick” es la gran excepción a la regla. ¡Cada película mejora con respecto a la anterior!

Puesto 4. “John Wick” (2014)

Empezamos el ranking con la cinta que le dio inicio a la historia. En el año 2014, Chad Stahelski y David Leitch lanzaron un largometraje sobre un asesino a sueldo retirado que se ve obligado a volver al mundo criminal. Y, aunque esa premisa puede sonar repetitiva, la producción sorprendió al mundo con sus escenas de acción y su apartado visual.

¿De qué trata? John Wick es un antiguo asesino a sueldo de Nueva York que se había retirado de la profesión después de perder a su esposa. Pero, al descubrir la oscura trama que la mafia había planeado para acabar con él, arrebatándole lo que más quería, volverá a introducirse en el negocio, esta vez por su cuenta, para vengarse. El film también es conocido como “Otro día para matar”.

¿Cómo ver “John Wick”? En México y Latinoamérica está disponible a través de Amazon Prime Video; en Estados Unidos, vía iTunes.

Puesto 3. “John Wick: Chapter Two” (2017)

Tuvieron que pasar 3 años para el esperado lanzamiento de “John Wick 2: Un nuevo día para matar” (”John Wick: Pacto de sangre”). Dirigida por Chad Stahelski, la película reafirmó el éxito de la historia gracias a su aclamada construcción de escenas y las estupendas coreografías de acción. Sin dudas, una de las grandes secuelas del género.

¿De qué trata? El legendario asesino John Wick se ve obligado a salir del retiro por un ex-asociado que planea obtener el control de un misterioso grupo internacional de asesinos. Obligado a ayudarlo por un juramento de sangre, John emprende un viaje a Roma lleno de adrenalina estremecedora para pelear contra los asesinos más peligrosos del mundo.

¿Cómo ver “John Wick: Chapter Two”? En México y Latinoamérica está disponible a través de Amazon Prime Video; en Estados Unidos, vía iTunes.

Puesto 2. “John Wick: Chapter 3 - Parabellum” (2019)

Nuevamente bajo la dirección de Chad Stahelski, la tercera entrega de la saga mejora una vez más respecto a escenarios, secuencias de acción y persecuciones magistralmente ejecutadas. Estuvo nominada como Mejor película de acción en los Critics Choice Awards.

¿De qué trata? El superasesino John Wick regresa con un precio de 14 millones de dólares por su cabeza y un ejército de asesinos cazarrecompensas tras su pista. Luego de matar a un miembro del oscuro gremio internacional de asesinos, nuestro protagonista queda excomulgado, pero los asesinos a sueldo más despiadados del mundo lo esperan a cada paso.

¿Cómo ver “John Wick: Chapter 3 - Parabellum”? En México y Latinoamérica está disponible a través de Amazon Prime Video; en Estados Unidos, vía iTunes.

Puesto 1. “John Wick: Chapter 4” (2023)

Esta lista es liderada por la cuarta entrega de la saga, la que supera a sus estupendas antecesoras en cada uno de los aspectos técnicos. Es probable que esta sea la despedida de Keanu Reeves de la franquicia y vaya que estuvo a la altura.

¿De qué trata? John Wick descubre un camino para derrotar a la Alta Mesa. Pero para poder ganar su libertad, él deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos.

¿Cómo ver “John Wick 4”? Está disponible alrededor del mundo a través de iTunes y Google Play.

¿CÓMO VER “THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK”?

La serie precuela de la franquicia se estrenó el viernes 22 de septiembre del 2023 a nivel mundial. Si estás en Estados Unidos, puedes disfrutar de la producción a través de Peacock. En México o cualquier otro país de América Latina, tienes la oportunidad de ver la producción vía Amazon Prime Video.

VIDEO RELACIONADO

Diversos paisajes de nuestro país fueron locación de algunas películas de Hollywood. Entérate aquí de qué cintas se trata y en dónde fueron grabadas algunas de ellas.