"Joker": ¿por qué le dicen ‘Guasón’ al archienemigo de Batman en América Latina?

"Joker", dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, es una de las producciones cinematográficas más esperadas del año. A menos de un mes de su estreno oficial, la película ganó el León de Oro de la 76 edición del Festival de Cine de Venecia el pasado 7 de septiembre.

Joaquin Phoenix, aclamado por la crítica del festival, interpreta al enemigo mortal de Batman, y presenta su transformación de un hombre solitario y vulnerable a un villano seguro de sí mismo. Phoenix sin embargo no ganó el premio a Mejor Actor.

Sin embargo, algunos asistentes al Festival de Venecia aseguraron que la actuación de Phoenix es la mejor de toda su carrera y lo premiaron con una ovación de 8 minutos.

La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix en el rol del “Guasón” es la mejor evaluada en IMDb (Internet Movie Database) respecto a otras películas de su estilo. IMDb es una base de datos en línea relacionados con el séptimo arte.

El ‘Guasón’ es el villano más famoso de Batman. Pero ¿de dónde viene esa palabra? ¿Por qué se le llama de esa forma en Latinoamérica? A continuación, te contamos el origen de este término.

La respuesta la conocen perfectamente los viejos lectores de cómics, ya que el origen de la palabra ‘Guasón’ está ligado a una de las más tradicionales editoriales que publicaron las historietas de ‘DC Comics’ en español.

Se trató de la editorial Novaro, fundada en México y que a partir de la década de 1950 comenzó a publicar las historias de superhéroes, en compendios que fueron publicados hasta la década de los ochentas.

Actualmente, dichas publicaciones son un tesoro para los viejos coleccionistas que leyeron en su niñez a las historias de Batman, Superman y compañía en las versiones de esa editorial.

La editorial fue la responsable de múltiples traducciones de nombres que perduraron en el tiempo. Inclusive la clásica serie animada de Batman, emitida durante la década de los noventas, utilizó algunos de esos nombres, que en algunos casos estuvo mal traducida.

Entre las traducciones estuvo “el príncipe payaso del crimen” como Guasón.

“JOKER” NO ESTÁ BASADA EN LOS COMICS

Todd Phillips, director de ”Joker”, anunció que la película no está basada en los comics, algo que en su momento molestó a algunos fanáticos. Hoy se sabe que la cinta tampoco estará conectada al Universo Expandido de DC, incluyendo la próxima película de Matt Reeves, The Batman.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Phillips reveló que la idea de no relacionarla al universo existente es algo que se definió desde un principio. La película de “Joker” es una suerte de experimento para DC y Warner Bros, quienes aprobaron un proyecto en solitario.

“Realmente no está conectada a ese universo. La idea original cuando fui a Warner Bros. no era solo de una película, sino de una marca. Una especie de marca paralela para DC en donde puedes hacer este tipo de estudios de personajes, películas de bajo presupuesto en donde un director puede venir a profundizar sobre un personaje. Por lo tanto, nunca se pretendió conectar, y no veo que se conecte a nada en el futuro”, declaró.

¿HABRÁ “JOKER” 2?

Cuando se le consultó a Todd Phillips sobre una posible segunda entrega de la película, confesó que solo tenía contemplada una película, y que realizaría una secuela si Joaquín Phoenix está dispuesto a participar.

Respecto a esto último, Phillips también comentó que “Joker” fue escrita para Joaquin Phoenix, por lo que nunca se consideraron a otros actores para el papel principal.

En una entrevista con el New York Times, el director mencionó que fue un proceso de tres meses para convencer a Joaquín Phoenix de tomar el rol de uno de los personajes más célebres de DC.

El actor reveló que no fue una decisión sencilla, pero que la insistencia de Phillips, quien realizó múltiples visitas a su casa para convencerlo, lo hicieron aceptar.

FECHA DE ESTRENO DE “JOKER”

"Joker" será estrenada a inicios de octubre de 2019 en todo el mundo.

Fecha de estreno de Joker en Estados Unidos: 4 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Joker en Perú: 3 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Joker en México: 4 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Joker en España: 4 de octubre de 2019