¿El Joker de Joaquin Phoenix conocerá al Batman de Robert Pattinson?

“Joker”, la película de uno de los principales enemigos de Batman en las historietas de DC Comics, está a pocas semanas de estrenarse a nivel mundial y ya ha sido galardonada con León de Oro en el Festival de Venecia, uno de los premios más importantes de la industria.

La película de Todd Phillips ha sido calificada como la versión más oscura y sobria del personaje, conocido simplemente como Arthur Fleck antes de que todo pasara. Sin embargo, “Joker” no tendrá conexión con el Universo Extendido de DC visto hasta ahora. Además, su origen será contado desde una distancia escandalosa de los cómics.

De acuerdo al productor de Warner Bros., Peter Safran, tanto “Joker” como “The Batman” de Matt Reeves serán las películas más oscuras del nuevo DC. Precisamente, estas dos películas han sido tema de conversación en Internet debido a que muchos fans querían verlos juntos en un crossover.

Joker: Joaquin Phoenix y su dramática transformación... ¡perdió más de 20 kilos! (Foto: Warner Bros.) Joker: Joaquin Phoenix y su dramática transformación... ¡perdió más de 20 kilos! (Foto: Warner Bros.)

Esto creció los últimos días luego que Variety señalara que en una entrevista Robert Pattinson -elegido para interpretar al próximo Bruce Wayne en reemplazo de Ben Affleck- dejó entrever que el Joker de Joaquin Phoenix aparecerá en la trilogía de “The Batman”, pero inmediatamente pidió que se eliminara la declaración que comprometía a “Joker”.

“Definitivamente no debería haber dicho eso. Estoy tan acostumbrado a otra clase de películas, que puedes ver tres veces y aún no saber de qué se trata”, manifestó el actor en relación al supuesto spoiler que había soltado, pero que fue censurado para no afectar los planes de DC.

Sin embargo, este supuesto crossover o aparición del payaso en una película del murciélago fue respondido inmediatamente por el director de “Joker”, Todd Phillips. No importan cuán exitosa sean ambas películas, el director no ve que la versión del villano de Joaquín Phoenix se cruce con el enmascarado de Robert Pattinson.

¿El Joker de Joaquin Phoenix conocerá al Batman de Robert Pattinson? (Foto: Warner Bros.) ¿El Joker de Joaquin Phoenix conocerá al Batman de Robert Pattinson? (Foto: Warner Bros.)

“No, definitivamente no”, señaló Phillips cuando fue consultado por Variety sobre la posibilidad de reunir al Joker con Batman de Pattinson.

La razón sería el poco éxito que han tenido las películas de DC Comics que juntaron a más de un superhéroe, como Justice League; en comparación con las exitosas cintas independientes, como Wonder Woman o Shazam! Otra razón por la que los dos personajes no se cruzarán sería a que “Joker” es de clasificación R por su “fuerte violencia sangrienta, comportamiento perturbador, lenguaje e imágenes sexuales breves”.

En fin, son pocas las rivalidades entre superhéroes y supervillanos como las de Batman y el Joker; lo que hace aún más difícil pensar que nunca se encontrarán. Si bien Todd Phillips descartó esta posibilidad, no significa que no veremos a futuro ninguna versión del Caballero Oscuro de Pattinson enfrentándose al Príncipe del Crimen de Phoenix en una misma cinta.