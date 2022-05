La serie “Bridgerton” se ha convertido en la preferida del público a través de la plataforma de Netflix y cada vez son más los usuarios quienes han manifestado su agrado por la historia de época. Como parte de los ocho hermanos Bridgerton aparece el actor Jonathan Bailey que hace el papel de Anthony y que es uno de los más populares de la ficción.

Se debe tener en cuenta que la serie “Bridgerton” está basada en las célebres novelas de Julia Quinn y, precisamente, la exitosa serie de Netflix narra las vidas de los hermanos Bridgerton quienes buscan un poco de amor y felicidad en la alta sociedad de Londres.

Bridgerton está basado en las novelas superventas de Julia Quinn (Foto: Bridgerton / Instagram)

Esta serie también se caracteriza por mostrar a un gran número de jóvenes actores. Un ejemplo de ello es Jonathan Bailey quien a pesar que ha sido parte de varias producciones y tras haber hecho teatro por muchos años, aún tiene un largo camino por recorrer en esta profesión.

Lo que pocos conocen es que el actor desde pequeño ha estado ligado al arte. Con el tiempo fue dedicándose a la actuación hasta llegar a convertirse en toda una celebridad en el mundo de las producciones televisivas y del cine británico.

Kate Sharma encontrará en el vizconde Anthony muchas razones para querer mantenerlo lejos de su hermana. (Foto: Netflix)

10 COSAS SOBRE EL ACTOR JONATHAN BAILEY QUE HACE DE ANTHONY EN “BRIDGERTON”

Su gran profesionalismo en la serie “Bridgerton” lo ha convertido en un actor muy aplaudido y respetado por el público; sin embargo, hay cosas que no todos conocen de Jonathan Bailey. Por ello, aquí te contamos 10 datos sobre él.

10. Jonathan Bailey nació en Reino Unido

Fue un 25 de abril de 1988 cuando nació el actor Jonathan Bailey en la localidad de Wallingford, en el Reino Unido. Actualmente participa de la serie “Bridgerton” , pero anteriormente ha integrado el elenco de importantes producciones como películas, series y obras de teatro.

9. Empezó interpretando roles pequeños

Sus inicios como actor empezaron cuando trabajó en la serie de ITV Bramwell. Tras ello, logró que lo convocaran distintas series pero siempre con roles pequeños.

8. Ha participado en varias obras de teatro

Como parte de su trayectoria en el teatro, Jonathan Bailey fue convocado para un gran número de producciones entre las que se encuentran “The Last Five Years”, “Certain Young Men”, “The York Realist”, “South Downs” y “American Psycho”.

7. Actuó en 4 películas

No solamente el teatro y la televisión han sido prioridades para Jonathan Bailey, pues, también incursionó en el cine en 4 largometrajes. Estos son “Five Children and It”, la cual es una adaptación cinematográfica de 2004 del libro del mismo nombre. También estuvo en “Elizabeth: la edad de oro”, “St Trinian’s” y “Permanent Vacation”.

6. Elegido el joven “Leonardo da Vinci”

Jonathan Bailey fue elegido como el joven Leonardo da Vinci, en el 2011, al ser parte de la serie “Leonardo” donde demostró su gran talento. Luego trabajaría al lado de Sarah Alexander en la comedia “Me and Mrs. Jones”.

5. Nominado por su actuación en “South Down”

Transcurría el 2012 cuando el actor fue nominado al premio “Evening Standard Award” como mejor actor debutante. Esto lo consiguió gracias a su participación en “South Down”.

4. Ganó un premio Laurence Olivier

Jonathan Bailey obtuvo un premio Laurence Olivier de 2019 cuando fue nominado a mejor actor en un papel secundario por su interpretación de Jamie en la reposición de Company en el West End de 2018.

3. El actor es gay

Según informó el portal whattowatch, el actor Jonathan Bailey se ha declarado gay. En ese sentido dio a conocer su opinión al respeto. “Estaba aceptando mi propia sexualidad, no necesariamente la había ocultado, pero nunca he sido honesto al respecto”, expresó en un artículo en la revista Attitude.

2. Si no fuera actor, hubiera sido profesor

El actor también ha señalado que le hubiera gustado ser profesor si es que no se dedicaba a la actuación. En ese sentido, dijo: “Creo que todos los maestros son básicamente héroes modernos”.

1. Estudió ballet hasta los 12 años

Otro de los cursos artísticos que siguió Jonathan Bailey durante su niñez fue ballet. Esto lo realizó hasta cuando tuvo 12 años de edad.

“Recuerdo que tenía zapatillas con velcro y simplemente chirriaba en la parte de atrás y trataba de hacer algunos pliés. Dejé de bailar a los 12 años debido a la inevitable narrativa, la presión de los compañeros”, sentenció.