Rompió su silencio. El actor Jonathan Majors reapareció desde que el 18 de diciembre pasado fuera declarado culpable de un cargo de agresión imprudente en tercer grado y de uno de acoso en contra de Grace Jabbari, quien era su pareja.

Mediante una entrevista con ABC, el estadounidense habló acerca de lo que siente ahora tras el juicio y lo que se vendrá para él ahora que la sentencia ha traído graves consecuencias a su carrera, pues fue despedido de algunos proyectos conocidos.

La conversación ha sido transmitida por “Good Morning America” este lunes 8 de enero, pero solamente un fragmento. La entrevista completa se transmitirá en “ABC News Live Prime with Linsey Davis” por la noche, así que hay muchos que estarán a la espera.

JONATHAN MAJORS NIEGA HABERLE CAUSADO ESAS LESIONES A SU EXPAREJA

De acuerdo con la denuncia de Grace Jabbari, todo se originó cuando estaban en un auto y ella le quita el teléfono celular al actor pues, presuntamente, le había llegado mensajes de otra mujer.

Debido a esa acción es que Jonathan Majors habría sujetado del brazo a su expareja y se lo puso detrás de la espalda, lo que le provocó cortes, hematomas y un dedo roto. Sin embargo, el artista niega que él haya sido culpable de eso.

“Eso no sucedió. Ojalá supiera cómo sucedieron realmente las lesiones. Eso me daría claridad. Eso me daría algún tipo de paz. Soy un atleta. Soy un deportista. Conozco mi cuerpo. Sé cómo se mueve. Conozco mi fuerza, o la falta de ella. Nada de eso fue empleado con ella”, manifestó.

El actor Jonathan Majors saliendo de una corte en Manhattan, New York City, tras ser declarado culpable de un cargo de agresión en contra de su exnovia el 18 de diciembre de 2023 (Foto: AFP)

PERDIÓ SU PAPEL EN MARVEL

Si bien ha sido declarado culpable en una de las acusaciones y su sentencia aún está programada para el 6 de febrero, Marvel y Disney tomaron la decisión de separarlo ni bien se conoció su culpabilidad según el juicio en el que estaba.

Como recordaremos, el actor tenía el papel de Kang y ya había aparecido en algunos proyectos de la franquicia, pero lo mejor estaba por venir porque sería estelar en la película de 2026 “Avengers: The Kang Dynasty”, en la que él sería el villano principal.

Eso ha sido un difícil golpe en su vida, pues es consciente que dichas acusaciones le puede cerrar las puertas de varias productoras, películas, series o demás. No obstante, tiene fe en que le puedan dar una segunda oportunidad.

“Fue como si el mundo se hubiera detenido. Rezo para poder trabajar de nuevo en Hollywood, pero es el plan de Dios y el tiempo de Dios... Creo que sí merezco una segunda oportunidad. Espero que otras personas piensen eso”, fueron algunas de sus palabras.