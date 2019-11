El carismático mexicano Jony Beltrán será primero juez y luego freestyler este sábado 30 de noviembre en el Wizink Center de Madrid, España. ‘San Jony’, rebautizado así por los fanáticos de la improvisación, tendrá la enorme responsabilidad de designar ganadores en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos España 2019.

Experimentado freestyler, Jony Beltrán tendrá que valorar las rimas e impartir justicia y no hacer lo que otros jueces hicieron con él: “tonguearlo”. Sí, así entre comillas. Pues la apreciación y el voto siempre serán subjetivos aunque existen algunas formas de acortar la brecha del error.

“Sobre el sistema de votación creo que siempre varía. No existe un sistema perfecto porque en las batallas nunca pasa lo mismo; pero, creo que el tomar nota te ayuda a tomar una decisión. Ahí puedes apuntar las rimas, los punchs, el tema, el flow. Igual, hasta la fecha no creo que exista un sistema exacto”, responde Jony Beltrán con su clásico “sabes” al final de cada frase.

“Como perfil de participante a mí Bnet se me hace muy interesante. Es opuesto a todos los que están surgiendo: muy frío y no tan eufórico. Aczino tiene la experiencia y se convierte en un demonio. Trueno tiene una frescura increíble. Todo su flow, su tranquilidad. Admiro a varios que están ahí”.

Jony, quitándose la faceta de juez queda libre para opinar de lo que desee, y en ese escenario brinda sus emparejamientos más curiosos y llamativos. El freestyler mexicano muestra algunas ideas que representan claros contrastes entre los rivales. La lucha de los extremos.

“Así como batallas curiosas me gustaría ver un Lobo Estepario vs. Trueno, sería muy random. Un niño con flow contra un ser grande agresivo. Un Bnet vs. Wos también me resultaría interesante”, opina sin detenerse a pensar mucho.

“No conocía a Litzen antes de Red Bull, pero vi sus vídeos y se me hace bueno. Jaze tiene mucho carisma y toda la actitud. Como invitado no tiene la super carga y viene a pasársela super bien”.