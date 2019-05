Jorge Benavides habla sobre la denuncia de Clara Seminara a ‘Yuca’: “Jamás he permitido faltas de respeto”

El director de “El Wasap de JB”, Jorge Benavides, rompió su silencio y se pronunció sobre las declaraciones de la modelo Clara Seminara, quien denunció que Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, la tocó indebidamente durante las grabaciones del programa.

A través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, el cómico señaló que el “palmazo” que incomodó a Clara Seminara ocurrió cuando Seminario y Espejo “estaban jugándose de manos”.

"Cuando estábamos en plena grabación observé a lo lejos que el señor Espejo y la señorita Clara Seminara estaban jugándose de manos, haciendo una suerte de parodia boxística que inició en tono de broma, dada la confianza que había entre ellos”, manifestó en su comunicado Jorge Benavides.

“Fue allí donde inmediatamente me acerqué a preguntar qué estaba pasando. Y la señorita Clara Seminara me dijo: '¡Jorge, el Yuca me ha dado un palmazo!' En ningún momento me dijo: ¡ME HA METIDO LA MANO! Al detallarme exactamente que el señor Espejo le había dado un palmazo le exigí a este que le pida disculpas hasta en dos oportunidades", agregó.

De acuerdo al comunicado de Jorge Benavides, ‘Yuca’ fue sancionado económicamente por lo sucedido.

"Jamás he permitido ni permitiré las faltas de respeto a ninguna mujer, ni mucho menos a las colegas artistas que trabajan conmigo. Quienes trabajan a mi lado lo conocen perfectamente", añadió en su declaración.

Por otro lado, el director de 'El Wasap de JB' aclaró que el retiro de Clara Seminara del programa no se debió a dicho incidente, sino que lo tenía previsto desde meses atrás.

"Este incidente nada tuvo que ver con la no renovación del contrato de la señorita Seminara en la producción del programa, siendo esta una decisión que ya se había tomado con muchos meses de anticipación. Por lo tanto, fue una decisión estrictamente administrativa al interior de la misma. Y si no hizo su personaje que ella reclama fue porque ella misma pidió permiso para hacer presentaciones al interior del país. Por lo que nos vimos obligados a reemplazar su personaje", explicó el comediante.