José Ángel Llamas fue un reconocido galán de telenovelas mexicanas que durante más de una década enamoró al público. El actor se convirtió en uno de los rostros masculinos más importantes del medio artístico y era conocido en México y toda América Latina.

Participó en un gran número de telenovelas como “Alma indomable”, “Amor descarado” y “Nada personal”, ganando elogios de la crítica por su talento y profesionalismo. Trabajó para Televisa, TV Azteca y Telemundo, casas televisoras donde lideró diversos proyectos que consolidaron su carrera como actor.

José Ángel Llamas es un actor mexicano, conocido por sus papeles de Pelluco y Rodolfo en Amor descarado y en la telenovela La venganza en el papel de Luis Miguel Ariza (Foto: Televisa)

Cuando estaba en la cima del éxito, José Ángel Llamas confesó sentirse insatisfecho y sin ganas de vivir. Ya no disfrutaba de la fama y popularidad que había ganado como actor, a tal punto que afectó su vida personal. Es por ello que el intérprete decidió darle un cambio radical a su vida y hoy se dedica a Dios. Aquí te contamos su historia.

JOSÉ ÁNGEL LLAMAS, EL GALÁN DE TELENOVELAS AL QUE LA FAMA DESTRUYÓ Y QUE HOY SE DEDICA A DIOS

José Ángel Llamas debutó en el medio artístico a finales de la década de los noventa cuando protagonizó la exitosa telenovela “Nada personal” (1996), por su participación en esta recibe la nominación como revelación del año a Los Premios ACE que otorga la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York y un premio especial, “El Sol de Oro”, como mejor actor protagónico de telenovela en el mismo año.

En 1997 participó en la obra de teatro “Señora burguesa quiere muchacho joven” de Alfonso Paso, por la que recibe un reconocimiento de la Casa de la Cultura de Irapuato, Guanajuato (México).

En 1998 fue actor invitado en la telenovela “Demasiado corazón”. Ese mismo año actuó en el papel estelar de la telenovela “Tentaciones” y realizó el programa humorístico “Buenos para nada”.

En 1999 protagoniza la telenovela “El amor de mi vida”, por su actuación recibe el “Premio Palmas de Oro” 1999 del Círculo Nacional de Periodistas, al Mejor Actor Protagónico y también es nominado como Mejor Actor en Los “Premios ACE” de Nueva York en el 2000.

Continuó trabajando en exitosas telenovelas y programas de televisión por más de una década, logrando el reconocimiento de la audiencia. El último proyecto en el que participó fue en la telenovela “Prófugas del destino”, producción de TV Azteca de 2011.

Llamas se consolidó como un importante actor de telenovelas, con una trayectoria impecable. Sin embargo, a nivel personal pasaba por un momento muy crítico que lo llevó a tocar fondo y buscar un escape.

“La fama empezó a alterar mi humildad, mi sencillez y empezó a darme la fama cierto poder y control que yo creía que tenía todo aquí [en la palma de mi mano] y que si yo decía ‘quiero eso’ lo podía conseguir. Ese era el sueño de poder tener una esposa, una familia, una casa grande, un coche bonito y cuando tuve todo eso me di cuenta que no estaba contento. Estaba odiando lo que debía amar y estaba amando lo que tenía que odiar”, confesó años atrás Llamas para “People en Español”.

Cuando estaba en la cima del éxito, José Ángel Llamas confesó sentirse insatisfecho y sin ganas de vivir (Foto: Televisa)

Además, el galardonado interprete contó que estaba tan mal que incluso no tenía ganas de vivir. “Hubo varios momentos en mi vida que me encontré sin sentido, en realidad sin deseo de vivir. Empecé a tener poca paciencia con Mara [su esposa], poca paciencia con mis hijos, ya no quería volver a mi casa y ellos ya no estarían cómodos supongo tampoco en estar aquí. Nunca nadie me dijo que en esa carrera del éxito cuando llegabas a la cima no había nada”.

Sin embargo, su vida cambió cuando se acercó a Dios gracias a un compañero de trabajo. “Había un amigo que trabajaba en la misma novela en que estaba yo y él estaba en el equipo de las luces y llevaba una camiseta que decía ‘solo un hombre puede hacer la diferencia’, pero en la espalda decía Jesús. No sé qué pasó pero llamó mucho mi atención y me acerqué y le dije ‘Claudio, ¿por qué un hombre solamente puede hacer la diferencia?, ¿qué hay con este Jesús?’”, narró.

“Y al día siguiente él llegó con una Biblia en la mano y me estuvo hablando de Jesucristo. Yo le llamé a Mara y le dije ‘Mara Claudio me trajo una Biblia’, ¿me acompañas a la iglesia?’ Y ese día fuimos los dos a la iglesia, ese día de verdad tuvimos un encuentro con Jesús”, agregó.

Desde 2010, Llamas y su esposa se convirtieron al evangelismo. Insatisfecho con la fama, el dinero y el reconocimiento que obtuvo, decidió trabajar como voluntario en la Iglesia evangélica en la que se congregan, y dejó su carrera como actor de telenovelas, de acuerdo a una entrevista en el programa “Vivencias del canal Enlace”.

“Él [Jesucristo] llenaba todo aquello que necesitaba ser llenado, solamente Jesús puede llenar tu corazón”, afirma el exgalán de exitosas según “People en Español”.

Insatisfecho con la fama, el dinero y el reconocimiento que obtuvo, decidió trabajar como voluntario en la Iglesia evangélica (Foto: People en Español/ Mezcalent)

