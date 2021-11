Aunque parezca extraño, el apellido Derbez no es sinónimo de éxito. Al menos eso cree José Eduardo Derbez a partir de las experiencias que vivió cuando de más joven intentaba ganarse un espacio en el mundo del espectáculo mexicano.

Hoy panelista de “Miembros al aire”, además de influencer y actor, el tercer hijo de Eugenio Derbez suele convertirse en el protagonista del día por las revelaciones que hace sobre su familia y por una que otra confesión sobre su vida personal. José Eduardo sabe cómo apoderarse de la escena, cuando hasta hace unos años ni siquiera tenía espacio en ella.

Abrazados. No es fácil ser hijo de Eugenio Derbez. De hecho, en la serie "De viaje con los Derbez", el clan revela sus problemas personales y en el caso de José Eduardo, giran en torno a los años que vivió alejado de su padre (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

LA MALDICIÓN DE LA FAMILIA DERBEZ SEGÚN JOSÉ EDUARDO

José Eduardo aseguró que el apellido Derbez, en lugar de abrirle todas las puertas, se las cerró al inicio de su carrera.

“Al principio de mi carrera, cuando empecé, era un casting tras otro o ir a tocar puertas, pues pasa, creo que a todos nos pasa, a los que nos dedicamos a esto, que no se abre ninguna puerta, y sigues dándole y dándole, y nada para ningún lado”, contó en el mismo “Miembros al aire”.

“Empiezas a cuestionarte si de verdad es lo tuyo o no, si quieres seguir en esto o no”, reflexionó antes de compartir la conclusión a la que llegó para tantos desaires.

José Eduardo Derbez junto al resto del staff de "Miembros al aire", de Unicable (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

Cuando le preguntaron si ser hijo de Eugenio Derbez afectó sus aspiraciones, el también hijo de Victoria Ruffo contestó que sí, que “yo pensé que iba a ser un poquito más fácil y al contrario, se cerraron muchas puertas”.

“Un día llegué a mi casa y me tiré a llorar, y dije: ‘Esto no es para mí’. Yo en mi drama recibí una llamada de Televisa para empezar mi telenovela y desde ahí no he parado, gracias Dios”, agregó.

LA ESTATUA DE EUGENIO DERBEZ

La familia Derbez estuvo en el centro del debate a lo largo de octubre por el levantamiento de una estatua en honor al patriarca de la familia en la Zona Dorada de Acapulco, en agradecimiento por haber promovido Acapulco como destino turístico, en especial a través de la película “No se aceptan devoluciones”, de 2013. Sin embargo, la efigie generó anticuerpos y a los pocos días de haber sido presentada, ya había sido vandalizada.

En este marco, Alessandra Rosaldo, la esposa de Eugenio Derbez, repudió el ataque. “El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano”, dijo. Vadhir Derbez, en tanto, comentó en un tono más sarcástico que “si la gente le quiere dar su toque a la estatua, pues adelante”. ¿Cómo reaccionó José Eduardo?

“¡Que la quiten, si quieren que la quiten!”, expresó con cierto fastidio a medios como “Despierta América”. “Total, una estatua más, una estatua menos, si no les gusta, pues que la quiten (...) Nunca le vas a dar gusto a nadie, por eso, si la quieren quitar, que la quiten y punto”, manifestó el actor de 29 años.

Así quedó la estatua de Eugenio Derbez en Acapapulco tras ser cubierta de cinta (Foto: Despierta América / Univision)

La estatua fue retirada de la glorieta que adornaba y, según la prensa mexicana, será recolocada próximamente al interior de una discoteca del puerto.