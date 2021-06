José Luis Moreno es un empresario famoso español, que se hizo conocido por sus actuaciones como ventrílocuo, entre las que destacan las realizadas con sus muñecos Monchito, Macario y el cuervo Rockefeller. Tras dejar esta actividad, decidió producir y dirigir programas de variedades, como “Noche de fiesta” y serie como “Aquí no hay quien viva”, “La que se avecina”, “Escenas de matrimonio” y “Aquí me las den todas”.

A lo largo de los años, Moreno ha dirigido galas, espectáculos o series en distintas cadenas españolas; pero no ha estado ajeno a los escándalos. De hecho, es de conocimiento público que vetó en sus programas a famosas artistas como Juanita Reina, ‘la reina de la Copla’. Entre otras cosas, en el país ibérico también se dice que antes de dar entrevistas ponía como condición no ser preguntado sobre su anterior profesión de ventrílocuo, justamente la que lo catapultó a la fama.

Sin embargo, una última polémica ha estallado en España y es mucho grave que las anteriores: el productor televisivo de 74 años, ha sido detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona. ¿Por qué? A continuación, te contamos todos los detalles.

POR QUÉ FUE DETENIDO JOSÉ LUIS MORENO

El martes 29 de junio, a primera hora de la mañana, la Guardia Civil junto a varios de sus socios inició operativo para detener al conocido productor televisivo José Luis Moreno. El dispositivo policial se realizó tanto en su domicilio como en la sede de su empresa.

Moreno está acusado de ser el líder de una organización criminal a nivel internacional, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes, según detalla TVE.

Asimismo, se dio a conocer que el productor de TV es investigado por un entramado empresarial internacional mediante el cual desviaría parte de los beneficios que cosechaba con sus múltiples negocios, la gran mayoría vinculados al mundo cinematográfico y audiovisual.

También se ha revelado el empresario habría utilizado una serie de empresas mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados. En concreto, se le acusa de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

El Confidencial dio a conocer que el caso ya ha sido bautizado con el nombre de “Titella” (títere o marioneta en catalán), haciendo referencia a su trabajo como ventrílocuo.

Cabe recordar que la compañía Kulteperalia de José Luis Moreno aparece entre las empresas de deudores de Hacienda, con una deuda de 1,04 millones de euros. Por otro lado, la empresa productora Alba Adriática debe 1,5 millones de euros.

LA POLÉMICA CON YOLANDA RAMOS

Tras la detención de José Luis Moreno, han vuelto a la actualidad algunas de sus polémicas más comentadas años atrás. Como el incidente con la actriz Yolanda Ramos en el plató de “Hable con ellas” (Telecinco), en 2014.

La historia se remonta al 22 de abril de ese año, cuando Moreno acudió al late night como invitado. En aquella época, conducían el espacio Sandra Barneda, Beatriz Montañez, Natalia Millán, Alyson Eckmann y Yolanda Ramos; esta última reveló que “nunca había cobrado 25.000 pesetas por su trabajo en Noche de fiesta”. En directo, Ramos le preguntó: “¿Usted sabe que a mí me debe 25.000 pesetas de las antiguas?”, añadiendo que para ella “entonces era un dineral y de eso vivía”.

El comentario no gustó nada a Moreno y abandonó el paltó, no sin antes arremeter contra la conductora y el programa. “Me has acusado con frivolidad y ha sido patético”, dijo el productor ahora detenido. “Este, para mí, no es un sitio amable. Además, cuando me llaman, me dicen ‘José Luis, del primer día al segundo se nos ha caído el programa, échanos una mano porque tú eres un personaje muy popular y muy notorio’. Pero echar yo una mano no es que me la echéis vosotras al cuello. Así que señoras, amigos... ¡no habléis con ellas!”, agregó. Y se fue.