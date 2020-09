José Ron se ha convertido en el galán de telenovelas más popular y cotizado de los últimos años. El actor de 39 años ha sorprendido a todos sus seguidores al confirmar que no será el protagonista de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?" que producirá Juan Osorio y lo que más causó sorpresa es que dijo que ya no es más artista exclusivo de Televisa.

Esta situación lo deja libre de todo contrato, así que el interprete tiene la libertad de poder aceptar los proyectos que él desee y ser parte de las filas de Telemundo o TV Azteca, pues su versatilidad le da para estelarizar cualquier reto que le pongan.

No cabe duda que esta noticia ha tomado por sorpresa a sus más fieles seguidores y los diversos medios de comunicación que han comenzado a especular las razones que lo habrían llevado a tomar esta importante decisión y renunciar a todo lo que alcanzó de la mano de Televisa.

¿POR QUÉ JOSÉ RON RENUNCIÓ A ¿QUÉ LE PASA A MI FAMILIA??

Los seguidores de José Ron estaban emocionados por ver nuevamente a su artista favorito en otra historia de amor de la mano de Juan Osorio, sin embargo, de la noche a la mañana las cosas cambiaron por completo, ya que el artista dijo que no sería parte de ¿Qué le pasa a mi familia?

“No, no voy a estar, no voy a hacer la novela con Juan”, informó el que fuera protagonista de exitosos melodramas como Enamorándome de Ramón, Ringo y Te doy la vida. “Él ya sabe que estoy muy agradecido con él. Hablamos, tiene un proyecto maravilloso, un personaje también muy bonito pero no, no voy a estar, así que no crean todo lo que sale”, agregó.

Las primeras teorías que se manejaron fue que el artista había renunciado a este papel protagónico por Ariadne Díaz , su ex novia, ya que no se sentía del todo convencido de compartir roles con la actriz, pero inmediatamente salió a aclarar estos rumores.

“Por supuesto que no, todo lo contrario”, dejó claro.

“Me encantaba la idea, Juan lo sabe, Ari sabe que si se daba todo chido. Volver a estar otra vez juntos trabajando iba a ser también muy lindo”, expresó el actor.

José Ron explicó que sí tuvo un acercamiento con el productor para protagonizar la telenovela pero nunca llegó a concretarse su participación en la historia.

“Sí hubo un acercamiento, sí hubo una plática, estoy muy agradecido con él por su confianza, por tomarme en cuenta pero no, no voy a estar ahí en ese proyecto”, señaló.

Los medios de comunicación también apuntaron a que él actor había decidido tomarse un descanso, ya que durante los últimos años, había sido el protagonistas de diversas telenovelas como: “Muchacha italiana viene a casarse”, “Enamorándome de Ramón y Ringo”, “Rubí” y “Te doy la vida”.

Otra de las razones que se maneja es que el actor ha decidió cambiar de aires y revisar algunas propuestas que le habrían llegado desde Telemundo y TV Azteca.

“No, por supuesto que no (soy exclusivo), y creo que no es ningún secreto. Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera”, comento en Instagram.

El mismo actor reveló el lapso que lleva sin estar atado a una televisora: “de hecho en ‘Te Doy la Vida’ yo ya no era exclusivo”, reiteró el histrión, en una sesión de preguntas y respuestas que organizó en redes sociales.

Los cierto de todo esto es que José Ron es un actor con mucho talento, así que cual sea el proyecto en que se embarque, sin duda, va a causar mucha alegría a sus fans.

VIDEO RECOMENDADO

Tiktoker Kunno debuta como actor en famosa serie de Televisa