Josimar estuvo presente en la inauguración de un local de ropa en Gamarra que dijo ser de su madre y su hermano, aunque hubo un detalle que llamó la atención.

Resulta que el puesto se encuentra a unos metros de la tienda que inauguró hace poco su expareja y madre de su segundo hijo, Gianella Ydoña.

Al ser consultado sobre este tema, Josimar se mostró bastante incómodo y le encaró al periodista por el tipo de interrogantes que le hacía.

“Yo te voy a responder todas las preguntas respecto a la tienda, de otras preguntas no te voy a contestar. Respétame y te respeto a ti”, dijo el salsero.

Ante la insistencia del reportero del programa de Magaly Medina, Josimar dijo no saber sobre la tienda de su expareja y que era la primera vez que llegaba a la galería.

“Para eso pregúntales a ellos (madre y hermano), a mí no me preguntes, yo vengo a apoyar a mi mamá. Es primera vez que vengo, nunca he venido”, indicó el cantante.

"Te estoy diciendo que no hagas preguntas así. ¿Has venido por la tienda, no? No hagas preguntas íntimas”, fueron las declaraciones finales de Josimar antes de dar media vuelta, pasar unos minutos con su familia y los presentes, para luego retirarse en compañía de su pareja María Fe.