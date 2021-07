Jossmery Toledo saltó a la fama a inicios de 2020 cuando se viralizó en las redes sociales un video donde aparece vistiendo el uniforme de la Policía Nacional del Perú (PNP) y, luego, con un vestido ceñido al cuerpo. Con el tiempo también ha protagonizado una que otra polémica.

Desde su retiro de la Policía, la joven modelo ha sabido ganarse el cariño de los usuarios de las redes sociales, pues tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde la llenan de elogios, pues no teme lucir su escultural cuerpo.

Si bien la ex sub-oficial de la PNP luce una figura envidiable y no teme aparecer en las redes sociales con diminutas prendas para lucir el fruto de su esfuerzo en el gimnasio, hace algunos años no se veía así, por eso aquí te compartimos el antes y después de Jossmery Toledo.

El antes y después de Jossmery Toledo (Foto: Captura de pantalla "Magaly Tv, la firme")

ANTES Y DESPUÉS DE JOSSMERY TOLEDO

Luego de que la modelo se hiciera viral en las redes sociales por su video de Tik Tok, un reportaje emitido por “Magaly TV, la firme” mostró fotografías de la modelo años atrás haciendo énfasis en sus cambios físicos, especialmente en su curvilínea figura y su rostro.

En las fotos se puede apreciar a una Jossmery Todelo con una figura más delgada y menos ejercitada, además de la evidente operación a la nariz. Tras este informe, la también abogada utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores que sufrió de bullying por parte de sus compañeros cuando era estudiante, ello la motivó a entrenar y aumentar su masa corporal para conseguir una figura envidiable.

Mucho se ha dicho sobre las supuestas cirugías a las que Jossmery Toledo se sometió para lograr tener el físico que luce en sus redes. Sin embargo, en septiembre de 2020, durante su aparición en el programa de Magaly, la ex policía aclaró que su cuerpo está libre de cirugías estéticas, a excepción de su nariz.

“Dime tu si mi cuerpo es de cirujano, excepto la nariz, eso sí lo acepto. No tengo senos, y el trasero… ¿quieres tocarlo también? No sé”, le dijo, a lo que Magaly Medina se mostró asombrada. “No, no lo toco, pero ¿no te has ido y te has puesto unas prótesis?”, preguntó.

Sin embargo, Jossmery lo negó rotundamente. “El trasero crece a raíz de que tú vas ejercitándote, con el tiempo y la comida, tampoco es que tenga tanto. Ya, me voy a parar para que vean que no tengo un traseraso”, expresó.

Tras escuchar a la modelo, a Magaly Medina no le quedó más que reconocer que su cuerpo no es operado. “O sea si tienes un buen trasero, te lo estoy viendo acá, también tienes buenas piernas y se nota que son musculosas, pero a mí me parecía (que te habías operado)”, manifestó.

A partir del minuto 53, Jossmery Todelo aclara que su cuerpo es fruto de su esfuerzo en el gimnasio y una buena alimentación.

Actualmente, Jossmery Toledo participa en el programa de Gisela Valcárcel, Reinas del Show, pero su desempeño en la pista de baile no ha sido el mejor, por eso ha sido duramente criticada; sin embargo, la modelo está acostumbrada a que hablen de ella, así como cuando se rumoreaba que había pasado varias veces por el quirófano.

