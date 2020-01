¡No se calló nada! Luego que el programa “Magaly TV, la firme” emitiera un informe donde se revela que Jossmery Toledo cobra mil dólares por historia en Instagram, la modelo y policía decidió responder a la presentadora que la calificó de “bataclana”.

Jossmery Toledo utilizó sus redes sociales para desmentir que cobre dichas tarifas y le respondió a Magaly Medina por sus duros calificativos.

“Yo me siento tranquila con ustedes porque los regalos o presentes que me hicieron llegar los recibí con mucho amor y sin cobrarle un sol y lo seguiré haciendo como siempre. Ahora, si dicen que cobro 1000 dólares (por historia en Instagram), creo que debo ser millonaria, ¿no? Y no vivir en San Juan de Lurigancho, en zona roja. Amo mi barrio”, escribió en sus historias.

Sobre los precios que dio su representante, Jossmery dijo que lo hizo porque sabía que la estaban grabando, ya que días antes la querían entrevistar.

“Mi representante Dionne dijo esos precios porque sabían que la grababan, porque sospechosamente días atrás me querían contactar para hacerles una entrevista, cosa que no puedo declarar por el momento y menos lo haría para ese programa… Ahora le pregunta a la señorita que grabó ésta llamada ¿averiguaste cuánto me pagó Renzo Costa en su sesión de fotos más video?”, añadió.

Este fue el mensaje que compartió Jossmery. (Foto: Captura)

Finalmente, Jossmery Toledo se refirió al calificativo de “bataclana” que recibió de parte de Magaly Medina y no dudó en agradecer el apoyo de sus seguidores.

“Bataclana como me llamaron, mejor no sigo opinando. Me ahorro mis comentarios para cuando pueda declarar. Los quiero y gracias a las personas que creen en mí”, compartió al final de su mensaje.