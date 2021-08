A pesar de haber negado el tema en algunas entrevistas, la ex policía Jossmery Toledo reveló recientemente que su corazón ya tiene dueño. Se trata de un joven futbolista argentino que juega en Italia. A continuación, conoce todo sobre este nuevo romance.

El pasado 13 de agosto, Toledo comentó en el programa “En boca de todos” que mantiene una relación a distancia con el deportista Mariano Nagore, a quien conoció a través de la popular red social Instagram. Fueron justamente los comentarios que dejaban en sus respectivas cuentas lo que llamó la atención de la prensa.

La reina de TikTok declaró que el pelotero “Tiene que pasar el casting todavía”, dando a conocer que aún no lo ve en persona. Así mismo, señaló que lo llama ‘Mi amor’ y que está tramitando viajar a Italia para poder finalmente conocerlo.





¿QUIÉN ES MARIANO NAGORE?

Mariano Nagore es un futbolista argentino que se desempeña como volante, alternando entre pivote, mediocentro u ofensivo. Tiene 24 años y juega en el ASD San Luca de la Serie D de Italia. Según Transfermarkt, el joven de 1,84 metros tiene un valor en el mercado de 50 mil euros.

Nagore se formó en el Club Atlético Unión de Santa Fe en Argentina, de donde decidió migrar en calidad de jugador libre.





¿QUÉ DICE MARIANO NAGORE DEL TEMA?

En una entrevista para el programa “Amor y Fuego”, conducido por Gigi y Rodrigo, el futbolista reveló desconocer la fama de la ex participante de “Reinas del show”: “Yo la conozco por Instagram, no la conozco personalmente. No sabía que era tan famosa, vi que tenía muchos seguidores nada más”.

Así mismo, no dudó en decir públicamente lo mucho que le gusta la influencer y las ganas que tiene de verla: “Sí he hablado varias veces. Sí, sí me gusta”. Ahora el público está a la espera de las instantáneas que seguramente compartirán en sus cuentas de Instagram, cuando se dé el tan esperado encuentro.